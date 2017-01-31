حملات أمنية لملاحقة عناصر «القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

أكد المقدم محمد العوبان، قائد جهاز الحزام الأمني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوب البلاد، أن الحملات الأمنية متواصلة لتعقب فلول عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.

وأضاف في تصريح له، أن هناك خطة أمنية يتم العمل عليها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة التي ينشدها أبناء زنجبار وأبين بشكل عام عقب تخليصهم من سيطرة العناصر الإرهابية في وقت سابق، مضيفاً أن الحملة ستعمل على استهداف كل العناصر المطلوبة أمنياً التي له صلة بالجماعات الإرهابية، وليس كما يروج له أننا نستهدف المواطنين الأبرياء.

وحول الهجوم على مبنى إدارة الأمن والمجمع الحكومي في زنجبار بقذائف هاون، أمس الأول، أكد العوبان أن الأجهزة الأمنية تتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم بغية إثارة الهلع والذعر في صفوف الأهالي. وأضاف: «لا نريد أن تكون مدينة زنجبار عاصمة المحافظة مسرحاً للعبث من قبل العناصر الإرهابية، كفى ما أصاب أبناء هذه المدينة من تشرد ونزوح وترك الديار، وسنضرب بيد من حديد أوكار العابثين الذي يستهدفون أفراد الحزام الأمني».