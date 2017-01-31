الكتل البرلمانية تبارك قرار نقل الاجتماعات إلى عدن

عدن (سبأنت)

عقدت قيادات الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس، اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، للوقوف أمام القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس اليمني، والذي قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، استناداً للمادة 66 من الدستور اليمني، والمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للمجلس، نظراً للظروف القاهرة، والأوضاع الأمنية، وللخطر الذي يهدد حياه أعضاء المجلس، وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيا الانقلابية.

وأيد المجتمعون باسم كتلهم البرلمانية قرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن. كما أيدوا القرار الجمهوري القاضي بإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن جزء من فصيل سياسي بمجلس النواب. وأكدت قيادة الكتل تأييدها للقرارين، ووقوفهم مع فخامة رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية، والمضي قدماً لتفعيل دور مجلس النواب من العاصمة المؤقتة عدن، داعية جماهير الشعب إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس، للقضاء على ما تبقى من نفوذ للمليشيات الانقلابية التي أضرت بالوطن وأمنه ومقدراته.