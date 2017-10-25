الذكاء الاصطناعي يحدث نقلة في الطاقة والاقتصاد

فهد الأميري (دبي)

استعرض مسؤولون ومختصون في الطاقة المتجددة، أهمية الذكاء الاصطناعي وأثره على الطاقة والاقتصاد خلال جلسات القمة الحكومية للاقتصاد الأخضر بدبي أمس، التي ألقت الضوء على تجربة الإمارات في الاقتصاد الأخضر، منوهين بالفرص التي يمكن أن تدفع قطاع الطاقة المتجددة إلى مستويات أعلى، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة عند بناء المدن الذكية، أبرزها بناء بنية تحتية تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وتخفيف الازدحام المروري، وجعل المدن أكثر ملاءمة للسكان من حيث الكفاءة البيئية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن العالم شهد تطوراتٍ مهمة في السنوات السابقة في مختلف المجالات، بسبب الاهتمام العالمي واسع النطاق بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، مشيراً إلى أن هذه التطورات أوجدت مزيداً من الممارسات الذكية والمبتكرة والحلول الإبداعية للتحديات التي تواجهنا في الاستدامة بشكل عام، والاقتصاد الأخضر بشكل خاص، التي ظهر أثرها جلياً في التقدم الذي أحرزناه على صعيد التحول نحو الاقتصاد الأخضر محلياً وعالمياً.

وأضاف: «قطعنا في الإمارات شوطاً مهماً في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مستندين إلى رؤية وطنية طموحة، وإلى خطط استراتيجية شاملة، وبرامج عمل متكاملة تقود كلها إلى الاستدامة التي اتخذناها هدفاً وغاية، منوها بإطلاق (دليل الإمارات المرجعي لقياس التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر) لتكون دولة الإمارات بذلك أول دولة في العالم تطور دليلا مثل هذا». وأكد الزيودي: «ستتركز جهودنا في المرحلة القادمة على مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات الأجندة الوطنية الخضراء، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، من خلال العمل مع شركائنا على وضع وتنفيذ المزيد من المشاريع لتحقيق مستهدفات الأجندة في أطرها الزمنية المحددة، منوها بثلاثة تطورات شهدتها دولة الإمارات في الأسابيع الثلاثة الماضية، وتمثلت في إعلان قيادتنا الرشيدة إشارة البدء لمسيرة مئوية الإمارات 2071 خلال الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب إعلان استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، والتي تأتي في سياق التطور الطبيعي والمنطقي لسياسة التحول الرقمي التي بدأتها دولة الإمارات منذ عام 2000».

وتابع أن «التطور الثالث تمثل في التغيير الحكومي المهم، الذي استهدف، في جوهره، تعزيز قدراتنا في المجالات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والعلوم والمهارات والصناعات المتقدمة».