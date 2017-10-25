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النصر وصيف الأندية الأبطال وبطل الفردي

«الدراجة الجبلية العربية» تستعد للانطلاق في تونس
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

يتوجه وفد الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الأسبوع المقبل لحضور منافسات البطولة العربية الأولى للدراجة الجبلية لفئات الكبار والشباب والإناث والتي تقام للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد باستضافة الجامعة التونسية للدراجات خلال الفترة من 28 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر وبمشاركة سبع دول عربية هي تونس وعمان والجزائر والمغرب ولبنان والأردن ومصر.

وقام الاتحاد العربي بتكليف فاتشيه زادوريان من لبنان كحكم عام وعبد الله الحوسني من الإمارات وأحمد سعدالله من مصر كحكم ثاني وثالث للبطولة.

ويتضمن برنامج البطولة، حفل الافتتاح يوم السبت والاجتماع الفني يوم الأحد، فيما تنطلق سباقات البطولة بسباق فئة الإناث 30 أكتوبر يليه سباق فئة الشباب يوم الثلاثاء المقبل لتختتم سباقات البطولة بسباق فئة الكبار يوم الأربعاء الأول من نوفمبر.

وينظم الاتحاد العربي للدراجات على هامش البطولة الملتقى الأول لرياضة الدراجة الجبلية بهدف إلقاء الضوء والتعريف بهذه الفئة من الدراجات والتي تعد نوعاً ما جديدة في مجتمعنا العربي يوم الأحد المقبل ويحاضر في الملتقى رئيس الاتحاد اللبناني فاتشيه زادوريان.

من ناحية أخرى، أسدل الستار على منافسات البطولة العربية التاسعة للأندية الأبطال التي أقيمت في مدينة بسكرة الجزائرية وتعد افتتاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي 2017 بعد توقف للبطولة دام ثلاث سنوات. ... المزيد
     
 

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