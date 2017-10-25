«الشرطة الرياضي» يشارك في «عربية» اختراق الضاحية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اجتماعه الثالث لعام 2017 برئاسة العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة، بحضور جميع الأعضاء وذلك بمقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الموضوعات الرياضية المدرجة على جدول الأعمال الذي استعرضه العقيد عارف علي عبيد الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي أمين السر العام للمجلس.

وتم في الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق وتوصيات محضر اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد في اجتماعها الثالث لعام 2017 وتقرير بطولة الشرطة للسباحة رقم (6)، التي أقيمت في جامعة نيويورك يومي 18 و19 سبتمبر الماضي، وشكر القيادة العامة لشرطة أبوظبي لاستضافتهم وتنظيم البطولة. وناقش المجلس موضوع استضافة بطولة الشرطة للرماية السنوية، واستضافة معسكرات داخلية لدول الخليج استعدادا لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة. كما ناقش المجلس موضوع تنظيم بطولة الشرطة لتحدي رجال الإطفاء ديسمبر المقبل وأوصى بالتنسيق مع القيادة العامة للدفاع المدني لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البطولة، وموضوع بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية بالجزائر واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي الرياضي للشرطة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر المقبل ووافق المجلس على المشاركة في البطولة على أن يتم تشكيل المنتخب وفقاً لنتائج آخر بطولة لسباق الطريق. ووافق المجلس على تشكيل وفد منتخبات الشرطة للمشاركة في دورة الألعاب الدولية الثانية برئاسة العميد خليفة حليس والمقدم عصام عبدالله. كما وافق المجلس على مشاركة منتخب شرطة الإمارات في البطولة الدولية للفرق التخصصية في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية برئاسة المقدم راشد حميد المزروعي عضو مجلس الإدارة لرئاسة الوفد.

كما اطلع رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة على آخر الاستعدادات والتحضيرات وأعمال اللجان العاملة في البطولة لتنظيم هذا الحدث المهم مع بدء العد التنازلي لاستضافة الدورة، وأكد على مكانة وقدرة الإمارات في تنظيم الأحداث الكبرى وما وصلت إليه من تطور في المجالات المصاحبة للأحداث العالمية. واستعرض العميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة مدير الدورة أبرز التحديات المتوقعة وأهمية التغلب عليها .