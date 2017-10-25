«آسيوية الرجال» على طاولة اجتماع اتحاد اليد

رضا سليم (دبي)
يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد في الخامسة مساء اليوم، اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد، بحضور جميع الأعضاء، ويتضمن جدول الاجتماع، مناقشة برنامج أعداد المنتخب الوطني للرجال، للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة للرجال (تصفيات بطولة العالم للرجال 2019) المقررة إقامتها، في الفترة من 18 إلى 28 يناير 2018 في كوريا الجنوبية.
ويتناول الاجتماع مناقشة قائمة لاعبي المنتخب والتفرغ الرياضي، وميزانية الإعداد والمشاركة في البطولة الآسيوية، كما سيتم مناقشة تعيين مساعد مدرب، واختصاصي علاج طبيعي، كما سيتم عرض اجتماع لجنة الحكام، وتوصية لجنة المسابقات بشأن تعديل غرامات الانسحاب من المسابقات، ومناقشة المستجدات بشأن اجتماعي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الآسيوي للعبة في تركيا الشهر المقبل.
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