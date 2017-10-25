«آسيوية الرجال» على طاولة اجتماع اتحاد اليد

رضا سليم (دبي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد في الخامسة مساء اليوم، اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد، بحضور جميع الأعضاء، ويتضمن جدول الاجتماع، مناقشة برنامج أعداد المنتخب الوطني للرجال، للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة للرجال (تصفيات بطولة العالم للرجال 2019) المقررة إقامتها، في الفترة من 18 إلى 28 يناير 2018 في كوريا الجنوبية.

ويتناول الاجتماع مناقشة قائمة لاعبي المنتخب والتفرغ الرياضي، وميزانية الإعداد والمشاركة في البطولة الآسيوية، كما سيتم مناقشة تعيين مساعد مدرب، واختصاصي علاج طبيعي، كما سيتم عرض اجتماع لجنة الحكام، وتوصية لجنة المسابقات بشأن تعديل غرامات الانسحاب من المسابقات، ومناقشة المستجدات بشأن اجتماعي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الآسيوي للعبة في تركيا الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، يصل إلى البلاد اليوم، منتخب السعودية للناشئين لإقامة معسكر تدريبي بمدينة دبي يستمر حتى السبت المقبل، تحت إشراف مدربه المصري أحمد نبيل، ويخوض الأخضر مباراتين وديتين أمام منتخبنا للناشئين يومي 26 و27 في إطار استعدادات للمشاركة في البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين بمدينة جدة خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل في ضيافة المملكة، وكان منتخبنا قد اعتذر عن عدم المشاركة لظروف امتحانات اللاعبين في توقيت البطولة.