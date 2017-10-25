رئيس جمعية عباقرة العالم في ندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن مشاركة د. مناهل ثابت، رئيس جمعية العباقرة العالمية، في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي ستنظمها الجائزة الأربعاء المقبل في فندق فيرساتشي، تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة». وتتحدث الدكتورة مناهل ثابت في الجلسة الختامية للندوة، التي تحمل عنوان «المواهب والتفكير الابداعي»، وتتضمن محاور: الموهبة الرياضية وكيفية رعايتها وتنميتها، والتفكير المبدع.

وثمنت الأمانة العامة للجائزة مشاركة الدكتورة مناهل ثابت للمرة الأولى في ندوة رياضية تتحدث عن الإبداع الرياضي، مؤكدة أنها تعد من بين نخبة المتحدثين العالميين، وأن مشاركتها ستثري الندوة التي تعد من أهم المنصات الرياضية التي تتعلق بالإبداع والتميز والابتكار في العمل الرياضي، وذلك لما للمتحدثة من مكانة كبيرة في مجال العمل الإبداعي والعبقري، حيث تسلط الضوء في محاضرتها على العلاقة بين الموهبة والإبداع وكيفية تنمية هذه الموهبة وتطويرها، كما ستتحدث عن التفكير الإبداعي، حيث ستكون الندوة فرصة مثالية للعاملين في القطاع الرياضي للتعرف على هذه الجوانب المهمة ومعرفة إمكانات التطوير في مجال الموهبة والتفكير الإبداعي، والاستفادة من الأثر التطبيقي الذي ستكشفه الدكتورة ثابت في طريقة التفكير والتخطيط وبرامج العمل في مؤسساتنا الرياضية، الأمر الذي يجسد فلسفة الجائزة في إحداث التطوير المنشود للقطاع الرياضي من خلال تطوير أنماط العمل واعتماد نهج الإبداع والابتكار في العمل الرياضي.

جدير بالذكر أن د. مناهل ثابت تقيم وتدير أعمالها الواسعة في مجال الموهبة والإبداع من دبي، وهي تترأس وتشغل عضوية العديد من المنظمات العالمية الكبرى، كما حازت على العديد من أوسمة التميز والتقدير الدولية، ومن أهم مناصبها: رئيس جمعية العباقرة العالمية - اليونان، عضو الجمعية الملكية للعلوم في بريطانيا، نائب عميد الأكاديمية البريطانية للموهوبين، مستشار علمي لجمعية الإمارات للموهوبين، رئيس شركة سمارت تيبس للاستشارات في دبي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة ثنك هب لتنمية القدرات العقلية دبي، عضو بارز في منسا، و«الجمعية الملكية للطب» في المملكة المتحدة.

كما صنفت د. ثابت من ضمن 30 «أذكى شخصية» على قيد الحياة من قبل «سوبر سكولر» جنباً إلى جنب مع ستيفن هوكينج وجاري كاسباروف. واسمها محفور بالذهب على حائط الشرف في «الجمعية الملكية للطب» في لندن، وتم تعيينها «رئيس لمؤسسة الذكاء العالمية»، بمجمع الذكاء النادر وانتخبت لتكون رئيسة لجمعية العباقرة العالمية التي تضم 68009 أشخاص على مستوى العالم بنِسَب عالية من الذكاء من أعضاء وعباقرة في 32 بلداً، وفي العام 2015 حققت طفرة أكاديمية غير عادية لتصبح حامل دكتوراه ثلاثية في سن الـ 33، وعينت على ضوء ذلك «نائب رئيس معهد الكيمياء والمخ» و«التغذية البشرية» التابع لكلية إمبريال كوليدج لقيادة فريق إجراء البحوث في قدرات «المخ البشري» والإبداع والمهارات.

منحت د. مناهل ثابت وسام البجعة البيضاء 2015 برتبة ضابط ملكي مع نسر العدالة Companionate، كما نالت اعترافات دولية متعددة وجوائز لجهودها الخيرية، وفازت أيضاً بلقب عبقري العام لسنة 2013 ممثلة لقارة آسيا متفوقة على أكثر من 800 منافس وفي 2014 فازت بجائزة عقل العام مقدمة من مؤسسة العقل البريطانية، وفي عام 2015 دخلت الدكتورة مناهل موسوعة جنيس للأرقام القياسية بتدريس 1350 طالباً على الخرائط الذهنية وتصحيح وتذكر جميع الخرائط في مدة قياسية لساعتين ونصف الساعة، كما منحت دكتوراه امتياز حرية مدينة لندن المرموقة، والتي حصل عليها كل من ونستون تشرتشل ونيلسون مانديلا والأميرة ديانا ورئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت عن مشاركة أنيتا ديفرانتز نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة، كما أعلنت عن مشاركة ماجدولين الشارني وزيرة الرياضة التونسية للتحدث في الجلسة الثانية للندوة.