رئيس جمعية عباقرة العالم في ندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)
أعلنت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن مشاركة د. مناهل ثابت، رئيس جمعية العباقرة العالمية، في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي ستنظمها الجائزة الأربعاء المقبل في فندق فيرساتشي، تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة». وتتحدث الدكتورة مناهل ثابت في الجلسة الختامية للندوة، التي تحمل عنوان «المواهب والتفكير الابداعي»، وتتضمن محاور: الموهبة الرياضية وكيفية رعايتها وتنميتها، والتفكير المبدع.
وثمنت الأمانة العامة للجائزة مشاركة الدكتورة مناهل ثابت للمرة الأولى في ندوة رياضية تتحدث عن الإبداع الرياضي، مؤكدة أنها تعد من بين نخبة المتحدثين العالميين، وأن مشاركتها ستثري الندوة التي تعد من أهم المنصات الرياضية التي تتعلق بالإبداع والتميز والابتكار في العمل الرياضي، وذلك لما للمتحدثة من مكانة كبيرة في مجال العمل الإبداعي والعبقري، حيث تسلط الضوء في محاضرتها على العلاقة بين الموهبة والإبداع وكيفية تنمية هذه الموهبة وتطويرها، كما ستتحدث عن التفكير الإبداعي، حيث ستكون الندوة فرصة مثالية للعاملين في القطاع الرياضي للتعرف على هذه الجوانب المهمة ومعرفة إمكانات التطوير في مجال الموهبة والتفكير الإبداعي، والاستفادة من الأثر التطبيقي الذي ستكشفه الدكتورة ثابت في طريقة التفكير والتخطيط وبرامج العمل في مؤسساتنا الرياضية، الأمر الذي يجسد فلسفة الجائزة في إحداث التطوير المنشود للقطاع الرياضي من خلال تطوير أنماط العمل واعتماد نهج الإبداع والابتكار في العمل الرياضي.
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كما صنفت د. ثابت من ضمن 30 «أذكى شخصية» على قيد الحياة من قبل «سوبر سكولر» جنباً إلى جنب مع ستيفن هوكينج وجاري كاسباروف. واسمها محفور بالذهب على حائط الشرف في «الجمعية الملكية للطب» في لندن، وتم تعيينها «رئيس لمؤسسة الذكاء العالمية»، بمجمع الذكاء النادر وانتخبت لتكون رئيسة لجمعية العباقرة العالمية التي تضم 68009 أشخاص على مستوى العالم بنِسَب عالية من الذكاء من أعضاء وعباقرة في 32 بلداً، وفي العام 2015 حققت طفرة أكاديمية غير عادية لتصبح حامل دكتوراه ثلاثية في سن الـ 33، وعينت على ضوء ذلك «نائب رئيس معهد الكيمياء والمخ» و«التغذية البشرية» التابع لكلية إمبريال كوليدج لقيادة فريق إجراء البحوث في قدرات «المخ البشري» والإبداع والمهارات.
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وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت عن مشاركة أنيتا ديفرانتز نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة، كما أعلنت عن مشاركة ماجدولين الشارني وزيرة الرياضة التونسية للتحدث في الجلسة الثانية للندوة.