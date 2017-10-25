إدارة الصقور تحتفي بنجوم الجو جيتسو

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات أن النجاح الذي تحققه لعبة الجو جيتسو ثمرة تكاتف الجميع وتضافرهم خلف هدف واحد، هو رفعة اللعبة، استثماراً للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم أبطال النادي أصحاب الألقاب الدولية والمحلية. وأوضح أن لعبة الجو جيتسو تزداد نجاحاً وتألقاً عاماً بعد آخر، وذلك بفضل اهتمام القيادة الرشيدة، ومتابعة إدارة اتحاد الجو جيتسو والنجاحات المتلاحقة للعبة وانتشارها ما جعلها محط أنظار العالم، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مميزاً على الخارطة العالمية للرياضة، مشيراً إلى أن شعبية اللعبة زادت بشكل لافت بين فئة الشباب، ونتمنى أن يزداد عدد ممارسيها في الإمارة.

وأوضح محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة بأن إدارة نادي الإمارات حريصة على دعم اللعبة وتوفير المكان الخاص بها للعمل على نشرها بين جيل الشباب، متمنياً للاعبين المزيد من التوفيق والنجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وتوجه أحمد جابر العوضي مشرف عام الألعاب الفردية والجماعية بالشكر والتقدير لراعي الحفل على تكريم أبناء النادي، وقال: الموسم الماضي شهد نجاحاً كبيراً من جانب اللاعبين في البطولات الدولية والمحلية وحصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي كان لها الأثر الطيب في تحقيق النجاحات الكبيرة للعبة وفي وقت قصير.

وأضاف: يسرنا في هذا الموسم أن نكمل مسيرة النجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات لهذه اللعبة المميزة، ونتوقع إقبالاً كبيراً من اللاعبين في الانضمام لفريق النادي للمشاركة والتنافس في خلال الفترة القادمة نظراً لما تحظى به هذه اللعبة من دعم كبير، والتكريم للاعبين الحاصلين على ميداليات في الموسم الرياضي 2016 - 2017، وبلغ عددهم 21 لاعباً حققوا 55 ميدالية ملونة، كما تم تكريم مدرب الفريق السابق لويس جابرييل على جهوده في الفترة السابقة في بناء الفريق وجعله في هذا المستوى المميز من الأداء.

من جانب آخر، أقام النادي مساء أمس بطولة داخلية للاعبين الذين لا تتعدى أعمارهم العاشرة؛ بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرارية في مواصلة المشاركة في حصص التمارين اليومية، حضر الفعالية أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات وأولياء الأمور.