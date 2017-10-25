بيتزارو يحلم بالذهاب للمونديال

ليما (د ب أ)

أكد كلاوديو بيتزارو، أحد أهم اللاعبين في بيرو خلال السنوات الماضية، أنه يرغب في الذهاب إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، إذا ما تأهل منتخب بلاده لها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يعود في الأساس إلى قرار المدير الفني للفريق، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

وقال بيتزارو: الرغبة لا يرتقي إليها أي شك، ولكن كيف تعتقدون أنه يمكن ضم أحد اللاعبين لمجرد أنه عرض نفسه؟ هذا لا أساس له، إذا سألت أي لاعب إذا ما كان يرغب في الالتحاق بمنتخب بلاده، فإنه سيجيبك بالطبع أريد هذا، الذي يقول لا فعليه ألا يلعب مرة أخرى.

وأضاف: «جاريكا» يقول هذا منذ وقت طويل، هو يحتاج للاعبين بإيقاع جيد وفي حالة جيدة، ويستطيعون تقديم أفضل شيء، هذا أمر مفهوم، وهو قرار يعود للمدرب الذي يقرر هوية اللاعبين الذين يحتاج إليهم، وهوية من لا يحتاج إليهم، أسعى لأكون بحالة جيدة لأن هناك فرصة كبيرة للتأهل للمونديال.

وجاءت تصريحات بيتزارو، الذي دائماً ما تقسم مسألة وجوده في منتخب بيرو جماهير بلاده إلى شقين، بين معارض ومؤيد، بعد أن تم تفسير تصريحات سابقة له مع إحدى وسائل الإعلام الألمانية عبر الإنترنت، بأنها طلب منه لجاريكا لكي يضمه مرة أخرى، حيث كانت المرة الأخيرة له مع منتخب بيرو منذ عامين.

وانتقد البعض المهاجم البيروفي «39 عاماً» بعد أن اعتبروه يمارس نوعاً من الضغط على جاريكا، ويشق صف اللاعبين، مذكرين إياه أن أرقامه مع المنتخب تقل بكثير عما يحققه ما الأندية الألمانية «بايرن ميونيخ وفيردر بريمن والآن كولون».

وتلتقي بيرو، خامس أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، مع نيوزيلندا، بطل أوقيانوسيا، في الملحق الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم في نوفمبر المقبل.