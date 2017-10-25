نواف مبارك: أتطلع لقيادة العروبة إلى «المحترفين»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أتمت إدارة نادي العروبة إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي السابق نواف مبارك - 36 عاماً، في عقد انتقال حر ينتقل بموجبه لصفوف الفريق الأول بالنادي، بناء على اللائحة التي تجيز تسجيل اللاعبين المحترفين بعقد انتقال حر بعد انتهاء فترة التسجيل. ونجحت إدارة النادي في الحصول على توقيع اللاعب الذي مثل عدداً من أندية الإمارات وهي الشارقة وشباب الأهلي وبني ياس وخورفكان، ليحط الرحال أخيراً في العروبة.

وأكد خليفة راشد الملاحي، رئيس اللجنة الرياضية في النادي، أن التعاقد مع لاعب بقيمة نواف هو امتداد للصفقات المميزة التي عقدتها إدارة النادي في الفترة الأخيرة، وآخرها وليد سالم حارس العين صاحب الإنجازات الكبيرة، وأن صفقة نواف لن تكون الأخيرة في النادي. وأضاف: نسعى بكل قوة عبر لاعبينا، من أجل أن يحققوا حلمنا جميعاً بالتأهل لدوري الخليج العربي، والتواجد ضمن دوري المحترفين بصفته هدفاً استراتيجياً.

من جانبه أكد نواف مبارك أن طموحات النادي وأهدافه هي من قربت المسافات بين الطرفين، مشيراً إلى أنه يقبل بالتحدي وسيبذل قصارى جهده من أجل أن يحقق طموحات وأهداف النادي.

ونفى اللاعب بأن يكون العرض المالي هو السبب الرئيسي في قبول عرض العروبة، وقال إن المال لا يهمه بقدر النظر إلى مشروع النادي وحرص مجلس الإدارة على توفير كل المستلزمات للنادي، ووجود عدد من اللاعبين المميزين وهو ما يتحقق للعروبة، وهذا السبب الرئيسي في توقيعه معي، ووجود وليد سالم حارس العين ومجموعة من اللاعبين المميزين شجعني لخوض هذه التجربة، وأتمنى التوفيق في مشواري الجديد.

وحول توقيعه للعروبة وهو في الدرجة الأولى وعدم استمراره مع الشارقة قال: أنا لاعب محترف أنظر لكرة القدم بالمقام الأول، وما زلت قادراً على العطاء، وتجربة العروبة الجديدة هي تحدٍ بالنسبة لي، وأنا قادر على أن أقدم الجديد والمفيد لهم في هذا الموسم، وأن نقودهم لدوري الخليج العربي.