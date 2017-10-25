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أكد أن «العنابي» تضرر ولو عن غير قصد

الرميثي: سرعة تطبيق «تقنية الفيديو» تمنع الأخطاء المؤثرة
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

طالب أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم بسرعة تطبيق تقنية الفيديو، التي تساعد الحكام على اتخاذ قرارات دقيقة، مشيراً إلي ما تعرض له الوحدة في آخر مباراتين أمام الوصل وحتا بإلغاء هدف صحيح في كل من المباراتين.

وقال الرميثي: الموضوع شبع بحثاً من الإعلام الذي منحنا حقنا ونشكره على ذلك، الوحدة تعرض لظلم تحكيمي مؤثر علي نتيجة المباراة، وكنا في السابق نشاهد أخطاء لا تؤثر على النتيجة، والأكيد أنه لا يوجد تعمد في الحالتين أمام الوصل أو حتا، لكن لسوء الحظ أنهما جاءا على التوالي، وأثرت أحدهما على النتيجة، وفي الثانية استطاع الفريق أن يعود ويحقق الفوز، ونتمنى توفيقاً أكبر للحكام، وأن يكون الأداء أفضل لقضاة الملاعب، ونحن سنظل ندعمهم ونشد على أيديهم، فتقنية الفيديو تساعد كثيراً على تقليل نسبة أخطاء الحكام، خاصة في الأخطاء المؤثرة على النتائج.

وأبدى الرميثي تفاؤله بمواصلة «العنابي» للنتائج الجيدة في الفترة المقبلة، وتوقع أن تستمر لعبة الكراسي في مقدمة ترتيب جدول دوري الخليج العربي حتى منتصف الدور الثاني، لوجود منافسة كبيرة بين فرق المقدمة كشفت عنها الجولات الماضية.

وقال: التفاؤل مطلوب، وأحب أن أقول إننا دائماً إيجابيون لنستمتع بالعمل الذي نقوم به، البطولة ما زالت في بداياتها والكل يعمل، ونحن من جانبنا نوفي كل ما يساعد الفريق على تقديم المطلوب منه، وراضون عن العمل الذي يتم ونتوقع الأفضل دائماً.

وعن قمة الجولة القادمة التي تجمع «أصحاب السعادة» مع «الفرسان الثلاثة» بالجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعد غدٍ، قال الرميثي: المباراة في سياق الدوري لا تتعدى أهميتها كسب 3 نقاط، والفوز أو الخسارة لا تعني حسم بطولة، لأن مشوار الدوري ما زال طويلاً، ونحن نعمل على كل جولة منفصلة ويهمنا أن يواصل الفريق تقديم مستوياته الجيدة، وأن يستمر في حصد النقاط في هذه الفترة، والمباراة فيها كوكبة من اللاعبين الجيدين مواطنين وأجانب، ونتمنى أن نشاهد مباراة مميزة تليق بدورينا المحترف، وأتمنى أن يكون الحضور الجماهيري كبيراً وأن يكون جمهورنا الذي عودنا على دعم الفريق ومساندته في كل الظروف حاضراً بكثافة وقوة في هذه المباراة. ... المزيد
     
 

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