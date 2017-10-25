«الأسهم المحلية» ترتد صعوداً بدعم من قوى شرائية على «القيادية»

حاتم فاروق (الاتحاد)

دعمت قوى شرائية استهدفت عدداً من الأسهم «القيادية» خلال خلسة تعاملات أمس، مؤشرات الأسواق المالية المحلية لترتد صعوداً في سوق دبي المالي، وتتماسك أمام عمليات جني أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما ساهمت سيولة مؤسساتية طالت أسهم قطاعي العقار والبنوك في دعم حالة الزخم والتفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بعد إعلان شركة «إعمار» عن تقديم معلومات إضافية عن تفاصيل الطرح المرتقب لشركة «إعمار للتطوير».

وتجاوزت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 710.4 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 404 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 5014 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفع منها 26 سهماً، فيما تراجعت أسعار 25 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على تراجع طفيف بدعم من سهم «أبوظبي الأول» بعدما شهدت الجلسة عمليات جني أرباح استهدفت سهمي «اتصالات» و«الدار العقارية»، ليغلق المؤشر على انخفاض بلغت نسبته 0.05% عند مستوى 4496 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 107.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 254.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 731 صفقة.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في الارتداد صعوداً مع نهاية جلسة تعاملات أمس، بعدما تفاعل المستثمرون مع إيضاحات شركة «إعمار» عن طرح «إعمار للتطوير»، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3641 نقطة، بعدما تم التعامل على 296.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 455.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4283 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال إياد البريقي، مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسة أمس ارتداداً في الاتجاه الصعودي، بعدما منيت خلال الجلسة الماضية بخسائر نتيجة عدم تفاعل المستثمرين مع إيضاحات طرح «إعمار للتطوير».ومع نهاية جلسة تعاملات أمس، تصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مسجلاً 24.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 10.5 درهم، رابحاً 5 فلوس عن الإغلاق السابق، وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «دريك أند سكل» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 55.2 مليون سهم، بقيمة تعاملات بلغت 115.8 مليون درهم.