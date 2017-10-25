غرفة دبي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

ينظم بنك ستاندرد - جنوب أفريقيا (فرع مركز دبي المالي العالمي)، أكبر بنك في أفريقيا، مؤتمر المستثمرين الأفارقة في دبي، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2017، والذي تنظم فعالياته في دبي يومي 1 و2 نوفمبر تحت عنوان: «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال».

ويجمع المؤتمر قادة الشركات الأفريقية مع المستثمرين الدوليين، كما أنه يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا مع التركيز على إيجاد فرص رئيسية للنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات والصناعات في دول القارة الأفريقية.

ويتيح المنتدى ومن خلال تنظيم اجتماعات عمل فردية وجماعية للحاضرين التواصل ومناقشة فرص الاستثمار في أفريقيا، كما أنه سوف يربط المستثمرين الدوليين مع الشركات الأكثر نجاحاً في أفريقيا، وذلك من خلال حضور ممثلين عن كبرى الشركات من دول أفريقية عدة بما فيها إثيوبيا وغانا وكينيا ومالاوي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

وأوضح حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يقدم رؤى اقتصادية واسعة النطاق حول الآفاق الحالية والمستقبلية للاستثمار في أفريقيا، كما أنه وعبر دوراته المتتالية أصبح منصة مثالية لمناقشة جميع القضايا التي تتعلق بالقارة السمراء، ويأتي مؤتمر المستثمرين الأفارقة اليوم ليكون ضمن الفعاليات المهمة التي تنظم على هامش المنتدى وتسهم في رسم الآفاق الاستثمارية المستقبلية في القارة السمراء.

وقال بوعميم: «استضافة هذا المؤتمر تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ومساهم رئيس في تقديم بيئة اقتصادية مستدامة تمكن الشركات الأفريقية من تعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع أنشطتها لتحقيق أفضل العوائد المادية، كما أنه يسهم في الوقت ذاته في دعم الأسواق الأفريقية لجذب الشركات والمستمرين من المنطقة إلى أسواق القارة السمراء والتي تملك فرصاً استثمارية واعدة».

وقال راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لـبنك «ستاندرد - جنوب أفريقيا» في دبي: «توفر الأوضاع الحالية وما يرافقها من تحسن ملحوظ في البنية التحتية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فرصاً كبيرة للنمو والاستثمار، وقد شهدنا رغبة كبيرة من المتعاملين من منطقة الشرق الأوسط لدخول المنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، ويعمل البنك على مواصلة القيام بدور حيوي في ربط رأس المال الدولي بالفرص الاستثمارية في أفريقيا من خلال وجوده في دبي، مع التركيز على البحث عن الوسائل المبتكرة للاتصال بقطاعات الأعمال المتنوعة من جميع دول العالم».