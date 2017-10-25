«الاتحاد للطيران» تفعل «Apple Pay»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران خدمة الدفع من «Apple Pay» لعملائها في الإمارات، التي تهدف إلى إحداث تحول في أنظمة الدفع عبر الأجهزة المتحركة بطريقة سهلة وآمنة مع الحفاظ على الخصوصية، لإتمام عمليات الدفع لتذاكر الرحلات وخدمات السفر بسرعةٍ وسلاسة.

ومع توافر الخدمة على تطبيق الهواتف المتحركة الخاص بالاتحاد للطيران، تتيح «Apple Pay» للضيوف الدفع بطريقة آمنة عبر استخدام بصمة الإصبع فقط، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات، وأصبح بمقدور الضيوف المسافرين مع الاتحاد للطيران شراء تذاكر الرحلات وغيرها من المنتجات الأخرى مثل المقاعد ذات المساحة الإضافية للساقين أو المقاعد المفضّلة أو مخصصات الأوزان الزائدة للأمتعة، عبر أجهزتهم الذكية بلمسة زر فقط.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد للطيران مؤخراً عن تقديم خطط دفع بالتقسيط مؤتمتة بالكامل عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.وقال جاستين واربي، نائب الرئيس لشؤون الاستراتيجية الرقمية والابتكار بالاتحاد للطيران: «نفتخر بإطلاق خدمة الدفع «Apple Pay» وتوفير أحدث وسائل الدفع عبر الهاتف المتحرك والابتكارات التقنية لضيوفنا الكرام في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وقد استطعنا العمل على وجه السرعة لتعديل دورة الإصدار الخاصة بتطبيقنا للأجهزة المتحركة لضمان مزامنة موعد إطلاقنا للإصدار الجديد».