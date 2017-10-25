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حققت ‬13.5 % ‬ نمواً الربع الثالث ‬

«موانئ دبي العالمية» تناول 52.3‏‭ ‬مليون ‬حاوية نمطية بنمو ‬10 % خلال 9 أشهر
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

ناولت موانئ دبي العالمية المحدودة 52.3‏‭ ‬مليون ‬حاوية ‬نمطية (‬قياس ‬20 ‬قدما) ‬عبر ‬محفظة ‬أعمالها ‬العالمية ‬خلال ‬الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬من ‬2017، ‬مسجلة ‬زيادة ‬في ‬أحجام ‬المناولة ‬الإجمالية ‬على ‬أساس ‬سنوي ‬بنسبة ‬10% ‬على ‬أساس ‬التقارير ‬المحاسبية، ‬فيما ‬بلغت ‬الزيادة ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية. ونشرت «‬دروري» ‬المتخصصة ‬في ‬الأبحاث ‬البحرية أرقام ‬أحجام ‬المناولة ‬العالمية في «‬كونتينر ‬فوركاستر» ‬و«‬أنيويل ‬ريفيو» ‬في ‬أكتوبر ‬2017 ‬رفعت ‬فيه ‬توقعاتها ‬لنمو ‬أحجام ‬المناولة ‬لكامل ‬عام ‬2017، ‬للمرة ‬الثالثة، ‬إلى ‬5.5% التي ‬رفعت ‬تقييمها ‬لنسبة ‬النمو ‬في ‬أحجام ‬المناولة ‬إلى ‬5.5% ‬خلال ‬2017.

وشهدت مناطق موانئ دبي العالمية الثلاث معدلات نمو في الربع الثالث أكثر‭ ‬تسارعا ‬من ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2017 ‬خاصة ‬محطاتنا ‬في ‬منطقتي ‬الشرق ‬الأوسط ‬وأفريقيا ‬وأوروبا ‬والأميركتين. ‬

وقام ‬إقليم ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية-الإمارات ‬بمناولة ‬11.6 ‬مليون ‬حاوية ‬نمطية ‬في ‬الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬من ‬العام ‬الجاري، ‬بزيادة ‬4.6% ‬على ‬أساس ‬سنوي. ولا ‬تضم ‬أحجام ‬المناولة ‬الإجمالية ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية ‬الأحجام ‬التي ‬تمت ‬مناولتها ‬في «‬ياريمشا» ‬في ‬تركيا ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬فقط، ‬وفي «‬سانت ‬جون» (‬كندا) ‬وفي «‬ليماسول (‬قبرص) ‬وفي» ‬بربرة (‬أرض ‬الصومال)‬9.6‭ ‬%. ‬وشهد ‬الربع ‬الثالث ‬نموا ‬متسارعا ‬في ‬أحجام ‬المناولة ‬على ‬أساس ‬سنوي ‬بنسبة ‬13.5% ‬على ‬أساس ‬التقارير ‬المحاسبية، ‬وبنسبة ‬13.3% ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية.

ولا ‬تضم ‬أحجام ‬المناولة ‬الإجمالية ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية ‬الأحجام ‬التي ‬تمت ‬مناولتها ‬في «‬سانت ‬جون» (‬كندا) ‬وفي «‬ليماسول (‬قبرص) ‬وفي«‬بربرة (‬أرض ‬الصومال) ‬متفوقاً ‬على ‬أداء ‬الربع ‬الثاني، ‬وعلى ‬توقعات «‬دروري ‬البحرية».

وحول المحطات‭ ‬‬البحرية الموحدة، ‬حيث‭ ‬للشركة‭ ‬سيطرة‭ ‬بموجب‭ ‬معايير‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬العالمية التابعة لموانئ دبي العالمية، قامت بمناولة 27.3 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بنسبة نمو بلغت 24.2% على أساس التقارير المحاسبية ونمو على أساس سنوي بنسبة 6.2% على أساس المقارنة المثلية. ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬أحجام‭ ‬المناولة‭ ‬الإجمالية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المقارنة‭ ‬المثلية‭ ‬الأحجام‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناولتها في بعض الموانئ. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «واصلت محفظة أعمالنا العالمية عبر مناطقنا الجغرافية الثلاث تحقيق نمو يفوق توقعات السوق مستفيدة من تحسن المناخ التجاري ومن مكاسب حصتنا السوقية من التحالفات الجديدة لخطوط الشحن».

     
 

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