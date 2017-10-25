«موانئ دبي العالمية» تناول 52.3‏‭ ‬مليون ‬حاوية نمطية بنمو ‬10 % خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)
ناولت موانئ دبي العالمية المحدودة 52.3 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مسجلة زيادة في أحجام المناولة الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 10% على أساس التقارير المحاسبية، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية. ونشرت «دروري» المتخصصة في الأبحاث البحرية أرقام أحجام المناولة العالمية في «كونتينر فوركاستر» و«أنيويل ريفيو» في أكتوبر 2017 رفعت فيه توقعاتها لنمو أحجام المناولة لكامل عام 2017، للمرة الثالثة، إلى 5.5% التي رفعت تقييمها لنسبة النمو في أحجام المناولة إلى 5.5% خلال 2017.
وشهدت مناطق موانئ دبي العالمية الثلاث معدلات نمو في الربع الثالث أكثر تسارعا من الربع الثاني من عام 2017 خاصة محطاتنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.
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ولا تضم أحجام المناولة الإجمالية على أساس المقارنة المثلية الأحجام التي تمت مناولتها في «سانت جون» (كندا) وفي «ليماسول (قبرص) وفي«بربرة (أرض الصومال) متفوقاً على أداء الربع الثاني، وعلى توقعات «دروري البحرية».
وحول المحطات البحرية الموحدة، حيث للشركة سيطرة بموجب معايير تقديم التقارير المالية العالمية التابعة لموانئ دبي العالمية، قامت بمناولة 27.3 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بنسبة نمو بلغت 24.2% على أساس التقارير المحاسبية ونمو على أساس سنوي بنسبة 6.2% على أساس المقارنة المثلية. لا تضم أحجام المناولة الإجمالية على أساس المقارنة المثلية الأحجام التي تمت مناولتها في بعض الموانئ. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «واصلت محفظة أعمالنا العالمية عبر مناطقنا الجغرافية الثلاث تحقيق نمو يفوق توقعات السوق مستفيدة من تحسن المناخ التجاري ومن مكاسب حصتنا السوقية من التحالفات الجديدة لخطوط الشحن».