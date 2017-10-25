أبوظبي تصدر 18 رخصة «رواد الصناعة» خلال 3 أسابيع

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد رخص رواد الصناعة التي تم إصدارها من قبل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منذ إطلاق مبادرة رواد الصناعة في الثاني من أكتوبر 18 رخصة، حسب المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام المكتب بالإنابة.

وقال خلال ورشة عمل نظمها المكتب مؤخراً، إن رخصة «رواد الصناعة» تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال لتأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير متطلبات مشروعهم الاستثماري وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية هذا القطاع.

ونظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشة عمل بهدف التعريف بالإجراءات المتبعة لإصدار رخصة «رواد الصناعة» التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتغطي معظم الأنشطة الصناعية حسب الإصدار الرابع للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الصناعية ISIC4.0 ولا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من قبل المكتب.

وشارك في الورشة عدد من موظفي خدمة المتعاملين في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة والمطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي.