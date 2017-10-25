أبوظبي تصدر 18 رخصة «رواد الصناعة» خلال 3 أسابيع

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد رخص رواد الصناعة التي تم إصدارها من قبل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منذ إطلاق مبادرة رواد الصناعة في الثاني من أكتوبر 18 رخصة، حسب المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام المكتب بالإنابة.
وقال خلال ورشة عمل نظمها المكتب مؤخراً، إن رخصة «رواد الصناعة» تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال لتأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير متطلبات مشروعهم الاستثماري وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية هذا القطاع.
ونظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشة عمل بهدف التعريف بالإجراءات المتبعة لإصدار رخصة «رواد الصناعة» التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتغطي معظم الأنشطة الصناعية حسب الإصدار الرابع للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الصناعية ISIC4.0 ولا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من قبل المكتب.
وشارك في الورشة عدد من موظفي خدمة المتعاملين في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة والمطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي.
وقال البلوشي إن تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للعديد من الاستفسارات التي تلقاها المكتب بشأن كيفية إصدار رخصة «رواد الصناعة»، الأمر الذي استدعى تعريف مراكز خدمة المتعاملين في الدائرة والمطورين الصناعيين بجميع الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الواجب توفيرها لمنح الرخصة بحيث تصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام وتجدد لعام آخر دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية. ... المزيد