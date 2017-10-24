محمد بن راشد: هدفنا جعل دولة الإمارات أكبر مختبر لتصميم المستقبل

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، توقيع مذكرات تفاهم بين «منطقة 2071»، وعدد من شركاء المستقبل الذين يمثلون مؤسسات وخبرات محلية وعالمية في احتفالية خاصة أُقيمت في منطقة 2071 بدبي بغية استثمار كافة الجهود النوعية والخلاقة للمساهمة في إيجاد تصورات وحلول مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه شتى القطاعات التنموية في الدولة، وذلك بما يحقق «مئوية الإمارات 2071» الهادفة إلى العمل كي تكون دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم متصدرة مؤشرات التنمية في مختلف المجالات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الخصوص: «أطلقنا قبل فترة منطقة 2071 لتكون المنطقة التي تضم مختبرات ابتكار وصناعة المستقبل.. واليوم شهدنا توقيع 12 اتفاقية مع شركائنا في 11 قطاعاً حيوياً للتنفيذ»، مؤكداً سموه: «الهدف من الاتفاقيات تأسيس مختبرات تخصصية وعقد شراكات بين الحكومة، ومجموعة من رواد التقنية العالميين لتصميم المستقبل». وأضاف صاحب السمو: «منطقة 2071 ستكون المنطقة الأكثر تطوراً وتأثيراً في محيطها من ناحية صناعة وتصميم المستقبل، وهدفنا أن نجعل دولة الإمارات أكبر مختبر لتصميم المستقبل».

حضر حفل التوقيع، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد دشّن «منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي في شهر مايو الماضي، لتكون فضاء مكانياً وابتكارياً ومختبر عمل دائم لتصميم المستقبل، حيث تشكل المنطقة منظومة عمل تندرج ضمن مئوية الإمارات 2071، الساعية كي تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث وتسريع متكاملة تغطي مختلف القطاعات التنموية في الدولة، وضمن مراحل تمتد على العقود الخمسة المقبلة، بحيث يتم تحقيق المستهدفات بحلول العام 2071، وهو ما يتزامن مع الذكرى المئة لقيام اتحاد الإمارات. وستكون «منطقة 2071»، وهي الأولى من نوعها في العالم، حاضنة لشركاء تصميم وصناعة المستقبل، ومقراً للشركات والخدمات والمختبرات الذكية العالمية التي ستعمل على توحيد وتنسيق وتكامل الجهود لتطوير حلول مبتكرة واعتماد أدوات تقنية جديدة تتماشى مع تكنولوجيا المستقبل، بما يكفل التعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات والمجالات التنموية بكفاءة وفعالية لتسريع الخطوات للوصول إلى المستقبل، على نحو يشكل نموذجاً رائداً من نوعه في المنطقة والعالم، وذلك بما يترجم رؤية مئوية الإمارات 2071.

وتضمنت قائمة شركاء المستقبل الذين تم التوقيع معهم أمس في «منطقة 2071» كلاً من: الأمم المتحدة، وشركة «فايزر»، الأكبر في مجال صناعة الأدوية في العالم، وشركة «بروكتر آند غامبل»، وشركة «إرنست آند يونغ»، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وطيران الإمارات، وشركة «بيكو كابيتال»، وشركة «جينكو» للمقاولات العامة، وشركة «آي بي إم» العالمية، وإي 11، ومؤسسة 1776، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة ومضة كابيتال.