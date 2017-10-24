محمد بن زايد: الشراكات النوعية تنهض بالتعليم وتؤهل الكوادر الوطنية

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر البحر أمس - توقيع اتفاقية تجديد الشراكة بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وكلية إنسياد لمدة 10 سنوات مقبلة.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل «إنسياد» تشغيل وإدارة وتطوير الحرم الجامعي التابع لها في أبوظبي وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة وبالطريقة نفسها التي تستخدمها الكلية في إدارة أنشطتها في الجامعات التابعة لها في فرنسا وسنغافورة، فيما تهدف الاتفاقية لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً بارزاً في قطاع التعليم والمعرفة وتطوير المواهب والكفاءات.

ووقع الاتفاقية، كل من معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة والدكتور أندرياس جاكوبس رئيس مجلس إدارة كلية إنسياد.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال لقائه بمجلس سموه الحضور من المسؤولين في دائرة التعليم والمعرفة وكلية إنسياد - الأحاديث حول تطلعات النهوض بالتعليم من خلال عقد الشراكات النوعية مع مختلف المؤسسات التعليمية المرموقة من أجل تأهيل الكوادر الوطنية بكفاءات تواكب متطلبات العصر ومتغيراته المتلاحقة.