بانيتا: محاربة قطر للإرهاب غير حقيقية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال ليون بانيتا وزير الدفاع الأميركي الأسبق، إنه يجب على قطر وقف دعم الجماعات الإرهابية، وتابع: «ونحن بحاجة إلى التزام من جانب قطر بأنهم ضد عمليات الإرهاب والتوقف عن دعمهم».

وأضاف «بانيتا»، خلال كلمته بمؤتمر مكافحة التطرف والعنف الذي عقده مركز «هدسون» للأبحاث الأميركي، تحت عنوان «قطر وعلاقتها بإيران والإخوان»، أن قطر لديها دور واضح في دعم الإرهاب، ويجب عليها الالتزام بكل قوانين مكافحة الإرهاب، سواء داعش، أو العناصر الأخرى.

وأضاف أن الإرهاب بمثابة النقطة الفاصلة في منطقة الشرق الأوسط لكونه يعيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن قطر لديها سجل معروف في دعم تنظيم الإخوان الإرهابي ودعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دعمها المعلن لتنظيم القاعدة وطالبان.

وأشار إلى أن قطر تحاول أن تلعب دورين أولهما، دعم الإرهاب، والآخر تحاول أن تظهر بصورة المحارب للإرهاب، مؤكدا أن محاربتها للإرهاب غير حقيقية لأنها من تدعمه وتموله في منطقة الشرق الأوسط.