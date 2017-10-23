سلاح الجو يدمّر 8 سيارات أسلحة على الحدود مع ليبيا

القاهرة (وكالات)

أحبطت القوات الجوية المصرية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، ودمرت ثماني سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، كما قضت على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية أمس، ووفقاً لبيان صادر من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ونشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء ذلك «تزامناً مع أعمال التمشيط والدهم للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية.

كما يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان السبت استشهاد 16من قوات الأمن ومقتل 15 إرهابياً في حادث الواحات الإرهابي.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هجوم الواحات، الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، وخلال اجتماعه الأحد بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من مسؤولي الوزارتين، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أمر السيسي بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن «مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه».

وفي بيان آخر، أكد المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني تمكنت من القضاء على 6 تكفيريين شديدي الخطورة بشمال سيناء.

وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء، وأوضح في بيانه أنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود عدد من العناصر التكفيرية بإحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بتنفيذ عملية نوعية ودهم البؤرة الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، والتحفظ على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر».