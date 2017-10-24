عبدالرحيم جمعة يختار تشكيلة الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت تشكيلة هذا الأسبوع تألقاً جديداً لنخبة من الوجوه الواعدة، سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، بفضل الأدوار المهمة التي قاموا بها خلال المباريات، ومساهماتهم الكبيرة في ترجيح كفة فرقهم لتحقيق نتائج إيجابية.

والملاحظ وجود لاعبين من صفوف عجمان الذي كان قبل الجولة الماضية يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، حيث قدم عرضاً قوياً أمام النصر، واستحق الفوز أداءً ونتيجة.

وحجز حسن زهران مدافع عجمان مكاناً في قلب الدفاع، نظراً للدور الكبير الذي قام به في إبطال مفعول خطورة الكرات العرضية للمنافس، والحفاظ على تماسك الخط الخلفي حتى نهاية اللقاء، بالإضافة إلى تألق الأوزبكي عزيز بيك حيدروف، ونجاحه في تسجيل هدف الفوز من جهد فردي.

كما استحق المهاجم ديالو لاعب دبا الفجيرة الإشادة بالجهد الكبير الذي يقوم به في خط هجوم فريقه، ونجاحه في افتتاح التسجيل، حيث أظهر عطاء غزيراً يعكس إمكانياته الهجومية الكبيرة.

وبالنسبة للوجه الجديد الحسن صالح لاعب الشارقة، فقدم عرضاً دفاعياً قوياً أمام خط هجوم شباب الأهلي - دبي، وساهم بقدر كبير في منع مهاجمي المنافس من تهديد مرمى الشارقة، وصناعة فرصة خطيرة حقيقية، بالإضافة إلى دوره في قيادة الهجمات المرتدة.

واستحق الحارس الشاب محمد الشامسي حارس الوحدة الوجود في تشكيلة الأسبوع لاستمراره في عروضه القوية، وأيضاً سالم العزيزي الذي يعتبر من المفاجآت السارة في دفاعات الوصل، إلى جانب القيمة الثابتة لفارس جمعة ومحمد جمال في تشكيلة الجزيرة.

واستمر المغربي مراد باتنا في تألقه وإحرازه الأهداف الحاسمة، مثله مثل كايو لاعب العين الذي يعتبر مصدر خطورة فريقه في الخط الأمامي. واستحق المصري أيمن الرمادي، لقب مدرب الأسبوع، بفضل حسن إدارته لمباراته مع النصر، وقيادته لفريقه إلى الفوز الأول في الموسم.