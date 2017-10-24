عبدالرحيم جمعة يختار تشكيلة الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت تشكيلة هذا الأسبوع تألقاً جديداً لنخبة من الوجوه الواعدة، سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، بفضل الأدوار المهمة التي قاموا بها خلال المباريات، ومساهماتهم الكبيرة في ترجيح كفة فرقهم لتحقيق نتائج إيجابية.
والملاحظ وجود لاعبين من صفوف عجمان الذي كان قبل الجولة الماضية يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، حيث قدم عرضاً قوياً أمام النصر، واستحق الفوز أداءً ونتيجة.
|
كما استحق المهاجم ديالو لاعب دبا الفجيرة الإشادة بالجهد الكبير الذي يقوم به في خط هجوم فريقه، ونجاحه في افتتاح التسجيل، حيث أظهر عطاء غزيراً يعكس إمكانياته الهجومية الكبيرة.
|
واستحق الحارس الشاب محمد الشامسي حارس الوحدة الوجود في تشكيلة الأسبوع لاستمراره في عروضه القوية، وأيضاً سالم العزيزي الذي يعتبر من المفاجآت السارة في دفاعات الوصل، إلى جانب القيمة الثابتة لفارس جمعة ومحمد جمال في تشكيلة الجزيرة.
واستمر المغربي مراد باتنا في تألقه وإحرازه الأهداف الحاسمة، مثله مثل كايو لاعب العين الذي يعتبر مصدر خطورة فريقه في الخط الأمامي. واستحق المصري أيمن الرمادي، لقب مدرب الأسبوع، بفضل حسن إدارته لمباراته مع النصر، وقيادته لفريقه إلى الفوز الأول في الموسم.