«الهيئة العربية» تختتم الورشة التكوينية الثانية للمسرح المدرسي بالإمارات

الشارقة (الاتحاد)

في إطار تفعيل استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي التي يرعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، اختتمت الهيئة العربية للمسرح، أمس الأول، فعاليات الورشة التكوينية الثانية للمسرح المدرسي بدولة الإمارات، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع قطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم.

وقال إسماعيل عبد الله إن المشروع «ينم عن حكمة وبعد نظر صاحب السمو حاكم الشارقة»، مذكراً بالمراحل التي تم قطعها، شاكراً وزارة التربية والتعليم التي تقوم بجهود ملموسة لإصلاح المنظومة التعليمية التربوية لمواجهة كل أشكال المد الظلامي، منوهاً للمتدربات أن المسؤولية تقع على عاتقهن لأنهن الراعيات الحاليات لهذا المشروع بالمدارس. فيما أشار فائق حميصي عضو مجلس أمناء الهيئة إلى الأجواء الجيدة التي تميزت بها هذه الورشة.

واعتبرت وحيدة عبد العزيز جاسم مدير مشاريع بإدارة تطوير المهارات في وزارة التربية والتعليم، إن التحول الذي ظهر على المتدربات منذ بداية الورشة إلى نهايتها يبشر بالخير، وهو مؤشر على أن الثمار الأولى بانت وستثمر أكثر داخل الصفوف الدراسية، إن شاء الله.

بعد ذلك قدمت المشاركات في الورشة نموذجاً للتمارين التي تلقينها، ثم وزعت شهادات المشاركة على كل المتدربات، فيما كرمت وزارة التربية والتعليم فايق حميصي، وخالد البناي على جهودهما لإنجاح الورشة، وقدمت درعاً خاصاً للهيئة العربية للمسرح نظير ما تقوم به لتنمية وتطوير المسرح عموماً والمسرح المدرسي على وجه الخصوص.