جلسة نقدية حول «ممالك النخلة» في «الثقافي العربي» بالشارقة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع النادي الثقافي العربي بالشارقة، مساء أمس الأول، جلسة قراءة نقدية للمجموعة الشعرية «ممالك النخلة» للشاعر منصور الشامسي، والناقد د. أحمد عقيلي، أدارها الشاعر محمد إدريس، وتخللتها قراءات للشاعر.

اختار العقيلي لوحتين من المجموعة الشعرية هما: (ممالك البراجيل/‏‏ ممالك النخيل) وقال: عنوان ممالك النخلة رمز إنساني وطني موح شفيف، فالنخلة كانت الملهمة للشعراء، لما تمثله من ارتباط بالأرض والجذور، والشاعر يحاول أن يقرر حقيقة أن وطنه وطن الحب والسلام. ولذلك يقرر أن الوطن لا يتبدد ولا يتلاشى فهو جزء لا يتجزأ من روحه، وهو يشكل مع الوطن ومع النخلة أقنوماً ثلاثياً خالداً، حيث يقول: (يا أيتها النخلة/‏‏ وطني لا يتبدد/‏‏ لا رابع لنا/‏‏ أنتِ/‏‏ وأنا/‏‏ والوطن/‏‏ مرابطون معاً).

ولفت العقيلي إلى البعد الفلسفي في نصوص الشامسي التي أبدعها، ليصل في إلى المحور الفكري لقصيدته، وهو أن نخلته الشعرية التي تصدرت غلاف مجموعته هي مرآة ناصعة تعكس صورة الحب الحقيقي والوطن المشبع بالأمل والخصب والحياة.

أما مملكة البراجيل، فهي تمثل التوحد بين الإنسان والطبيعة، وهي لوحة جمالية ساحرة ، بحسب العقيلي، وتمثل التمسك بالأصالة والبحث عن لحظات الماضي الجميل.واختتم العقيلي مؤكداً أن الشامسي نجح في توظيف الرمز والصورة الفنية بحرفية عالية.