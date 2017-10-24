ترامب.. وأجندة الجولة لآسيوية

جوش روجين*

يستعد الرئيس دونالد ترامب للقيام بجولة آسيوية تستمر 12 يوماً، وهي الرحلة الخارجية الأطول حتى الآن خلال فترة رئاسته القصيرة. وقبل أن يبدأها، أراد أن يعيّن فريقاً لإدارة الشؤون الآسيوية حتى يتأكد من أن دول المنطقة باتت على دراية تامة بأن حكومته على أتم الاستعداد لإشراكها في العملية السياسية بشكل جدي. وقد بقيت المناصب الرفيعة المتخصصة بإدارة الشؤون الآسيوية في إدارة ترامب شاغرة حتى الآن. وتتداول أسماء مختلفة لشغل هذه المناصب الآن بعد إجراء عمليات التحقق والتدقيق. ويبدو أن تركيز ترامب على آسيا في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل لم يكن إلا بسبب الضرورات المستجدة والعاجلة. وقد أصبح البيت الأبيض يسابق الزمن لتحريك المياه الراكدة سياسياً هناك.

وثمة بعض المؤشرات الإيجابية لهذه المبادرة. فقد ذكرت مصادر إدارة البيت الأبيض أن ترامب بات على وشك ترشيح «راندال شرايفر» لمنصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات الأميركية مع الدول الآسيوية ودول المحيط الهادي. وهو أعلى منصب متخصص بمتابعة السياسة الآسيوية في وزارة الدفاع «البنتاجون». يُذكر أن «شرايفر» الذي سبق له أن خدم في وزارة الخارجية في أيام «كولن باول»، يدير الآن مركزاً مهماً للبحوث يدعى «معهد مشروع 2049» متخصصاً في الدراسات المتعلقة بالأمن الآسيوي.

وقد أكدت مصادر أن المسؤول عن متابعة تنفيذ السياسة الأميركية في آسيا في إدارة البيت الأبيض السابقة «فيكتور تشا» سيتم ترشيحه سفيراً للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. ولفتت إلى أنه لا ينبغي اعتبار هذه القرارات نهائية إلا عند الإعلان عنها رسمياً. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى سيئول يوم 7 نوفمبر، حيث سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» في جلسة محادثات، قبل أن يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية للجمهورية الكورية.

وفي هذا السياق تناقلت وسائل إعلام كوريا الجنوبية خبراً يفيد بأن إدارة الخدمة السرّية «المباحث» تحضّر لترتيب زيارة لترامب إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. ويبدو أن ترامب لا تروقه فكرة الوقوف عند تلك الحدود الساخنة، وقد يتردد في الإقدام على هذه الخطوة التي سبقه إليها نائبه «مايك بينس» في شهر أبريل. ويدور في أروقة البيت الأبيض الآن جدل عما إذا كانت زيارة ترامب إلى المنطقة منزوعة السلاح تنطوي على مخاوف أمنية.

وسيبدأ ترامب زيارته آسيا يوم 3 نوفمبر بعد توقف قصير في هاواي. وستتسنى له الفرصة هناك لإجراء لقاء مباشر مع «هاري هاريس» الذي ينتظر الإعلان عن تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في أستراليا. ولم يتم أيضاً تأكيد خبر تعيين «هاريس» في هذا المنصب حتى الآن. وسيقوم ترامب كذلك بزيارة إلى «ميناء اللؤلؤ» أو «بيرل هاربور» (الذي شهد الهجوم الياباني الشهير على الأسطول البحري الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية).