«عربية السيدات 2018» صديقة للبيئة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ضرورة تضافر جهود المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، ‬للمساهمة ‬في ‬إنجاح ‬النسخة ‬الرابعة التي ‬تستضيفها ‬الشارقة ‬في ‬الفترة ‬من ‬2-12 ‬فبراير ‬المقبل، ‬نظراً ‬لدورها ‬في ‬الارتقاء ‬برياضة ‬المرأة ‬العربية‭.

ودعا الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بالرياضة، إلى التعاون مع اللجان التنفيذية والتنظيمية الخاصة بالدورة وتسهيل عملها، كما دعا جميع الاتحادات المحلية والأندية والمؤسسات الرياضية الخليجية والعربية، إلى إثراء منافسات الدورة بتوسيع نطاق المشاركة، مؤكداً أن نجاح الدورة يعتبر نجاحاً جماعياً يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة النسوية في المنطقة العربية، ويعزز مكانتها على خريطة الرياضة النسوية على الصعيدين القاري والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المنظمة، مؤخراً في مقر دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بحضور كل من ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا‏‭ ‬والتنظيمية ‬الخاصة ‬بالدورة.

شهد الاجتماع اعتماد مختبر برشلونة لفحص وتحليل عينات اللاعبات إلى جانب عدد من المختبرات العالمية الأخرى لتكون بمثابة مختبرات بديلة في حال حدوث أي طارئ، كما تم اعتماد تنظيم سلسلة من الورش التدريبية، تُعقد بالتعاون بين لجنة الرقابة على المنشطات، ومركز إعداد القادة، تستهدف جميع الأندية المشاركة في الدورة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المنشطات، وبأهمية الخضوع لإجراء فحوصات الكشف عنها أثناء تنظيم البطولات.

وكشف الاجتماع أن النسخة الرابعة للدورة ستكون صديقة للبيئة، وتشهد تنظيم ورش في الإدارة والتحكيم الرياضي على مستوى دولي تعقد في 10 منشآت رياضية بالشارقة.

قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي:‏ «‬نسعى ‬من ‬خلال ‬تنظيم ‬دورة ‬الألعاب ‬للأندية ‬العربية ‬للسيدات ‬إلى ‬إرساء ‬تجربة ‬رائدة ‬على ‬صعيد ‬الرياضة ‬النسوية، ‬يتم ‬فيها ‬استنهاض ‬كل ‬الطاقات ‬المجتمعية، ‬وتُسخر ‬فيها ‬كل ‬الجهود، ‬في ‬سبيل ‬توفير ‬الظروف ‬التي ‬تتمتع ‬فيها ‬المرأة ‬بحقها ‬في ‬ممارسة ‬الرياضة، ‬ضمن ‬بيئة ‬تراعي ‬وتصون ‬خصوصيتها»‬.

من جانبها قالت ندى عسكر النقبي: «أجمع أعضاء اللجنة المنظمة العليا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، لحثهم على المساهمة معنا في إخراج النسخة الرابعة بشكل متميز، يليق باسم الدولة وإنجازاتها وتفردها في شتى المجالات، وبما يحفز قدرات وطاقات المرأة العربية لمواصلة احترافها الرياضي لتمثيل بلدها في المحافل الإقليمية والدولية».