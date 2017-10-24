ولي عهد الفجيرة يستقبل منتخب السنوكر

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري أمس، وفد منتخبنا للسنوكر، وذلك بمناسبة فوزه بالبطولة العربية للسنوكر، ونيله ميداليات عدة، بينها خمس ذهبيات.

ضم الوفد سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد، وعبد المنعم الختال نائب رئيس الاتحاد، وخالد الخيلي مدير الاتحاد واللواء مصطفى شهاب مستشار الاتحاد، بجانب عدد من لاعبي المنتخب.

وهنأ سموه أفراد المنتخب بإنجازهم في البطولة الذي يسجل باسم دولة الإمارات، ويؤكد تفوق أبنائها الذين لا يرضون إلا بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهروا به في البطولة.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة إلى شرح موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها لاعبو المنتخب في البطولة وطبيعة التحضيرات لها، موجهاً سموه الشكر والتقدير لأسرة المنتخب على الجهود التي بذلوها في البطولة، مشدداً على ضرورة خوض منافساتهم المقبلة بالدرجة ذاتها من المثابرة والالتزام لتحقيق المزيد من الإنجازات، والحفاظ على النجاح الذي حققوه.

من جهته، شكر أعضاء وفد المنتخب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على استقباله لهم، مثمنين دعم سموه المستمر لرياضة السنوكر في الدولة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.