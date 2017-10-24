الأهلي النجم والنجم

حسن المستكاوي

كان الأهلي المصري نجماً أمام النجم الساحلي التونسي. النتيجة لم تكن وحدها هي الكبيرة، فأداء الأهلي كان أيضاً كبيراً وممتعاً، وتشعر أن لاعبي الفريق يلعبون ببهجة، وفرحة، وتلقائية وهم سعداء. وكان مفتاح السعادة هو الهدف الأول الذي سجله علي معلول في وقت رائع، وهو الوقت المضاد للوقت الضائع. هدف مبكر طرق به الأهلي باب الفوز التاريخي الكبير «6/‏ 2» وكان بمقدوره إضافة 4 أهداف أخرى على الأقل.

هدف معلول جعل النجم يرتبك، ويفقد مدربه السيطرة ويخرج الفريق كله عن التركيز. ودائماً في كرة القدم الإثارة والدراما، فكل مباراة هي حالة بذاتها، وحين تدور الكرة ويدور الصراع على البساط الأخضر، ترى أحداثاً بعكس الحسابات. فلو كان حسام البدري كتب بخط يده سيناريو هذه المباراة لما توقع ما جرى ولما تصوره ولما صاغ تلك النهاية السعيدة.

كان علي معلول رجل المباراة. وكان وليد أزارو هداف المباراة. والأول تونسي محترف وعضو مؤثر في منتخب بلاده وقد أبدع لأن تلك مهمته مع ناديه. والثاني مغربي محترف تعرض لانتقادات محمومة لمجرد أنه غاب عن التهديف.. وكان رده الحاسم أنه سجل ثلاثة أهداف، والرد الأقوى وجهه أزارو للذين انتقدوه: إن تقييم لاعب يكون على أساس قدراته وإمكاناته، وليس استناداً على الأهداف التي سجلها في فترة ما أو لم يسجلها.. وهذا صحيح. فأزارو مهاجم سريع، وشرس، ويحسن التحرك، ويمتلك القوة. وليس صحيحاً أن الأهداف التي سجلها كانت سهلة، فهو كان هناك في المكان الصحيح وهو ما يحسب له.

لعب الجنرال توفيق مع الأهلي دون شك «أفضل كلمة التوفيق وليس غيرها!».. فالكرة تعرف طريق المرمى. ومنها تلك الكرة التي سجل منها علي معلول هدفه. فقد كانت تمضي في اتجاه، ثم فجأة غيرت الاتجاه إلى المرمى، ومنها أيضاً الكرة التي سجل منها وليد سليمان هدفه الغريب، فقد سقط، وقبل منطقة الجزاء في التحام مع مدافع، وارتطمت الكرة بجسد المدافع وسافرت إلى مرماه وسط ذهول الجميع وأولهم وليد سليمان نفسه..

لكن هذا لا يمنع أبداً من أن أداء الأهلي كان ساحراً.. وقوياً. وفيه روح الفانلة الحمراء. والرغبة في الفوز وإمتاع الجمهور الغفير الذي حضر، وكان هذا الفوز الكبير بمثابة ابتسامة صغيرة رسمها الأهلي النجم على وجه الحزن الذي خيم على الشارع المصري بسبب حادث الواحات الإرهابي.