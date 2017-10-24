الأهلي في مأزق «المصابين» قبل «معركة الوداد»

القاهرة (د ب أ)

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها رباعي الفريق الكروي الأول، وهم الحارس شريف إكرامي وصانع الألعاب صالح جمعة والجناح مؤمن زكريا والمهاجم المغربي وليد أزارو، خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، أن إكرامي اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة وفقاً للتشخيص المبدئي لطبيب الفريق، ولن يحول ذلك دون مشاركته في مباراة الذهاب بالنهائي، التي تقام في مصر.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن صالح جمعة يعاني من شد في العضلة الخلفية ربما يحول دون مشاركته في النهائي، مشدداً على أن الفحوصات الطبية التي يخضع لها اللاعب سوف تحسم الأمر.

وتابع: مؤمن زكريا اشتكى من آلام في العضلة الضامة، ويخضع أيضاً لفحص طبي، فيما أوضح أن أزارو اشتكى من ثقل في عضلات القدمين نتيجة للمجهود الزائد، ويخضع لفحص طبي للاطمئنان عليه، كذلك الأمر بالنسبة لحسام عاشور، لاعب الوسط، الذي غاب عن اللقاء للإصابة في العضلة الضامة.