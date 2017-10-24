الإعلان عن محل الإدراج في الوقت المناسب «أرامكو»: الطرح الأولي في النصف الثاني من 2018



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 دبي (رويترز) اكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي نشرت أمس، إن الطرح العام الأولي للشركة سيتم في 2018 حسب الخطة، وسيجري الكشف عن سوق الإدراج في الوقت المناسب. وقال الناصر، «قلنا دائما إننا سندرج في 2018، وبالتحديد في النصف الثاني من 2018»، مضيفاً «الطرح العام الأولي ماض في طريقه حسب المقرر، سيتم بحث محل الإدراج والإعلان عنه في الوقت المناسب»، وتستعد أرامكو لإدراج نحو خمسة بالمئة من أسهمها محلياً وخارجياً في العام المقبل، ولم يقع اختيار «أرامكو» بعد على سوق أجنبية للإدراج.ونفى الناصر تقريراً عن أن الصين هي الأوفر حظا في خطة محتملة لتأجيل الطرح الأولي، وبيع أسهم لصناديق ثروة سيادية، وفقا لما ذكرته سي.إن.بي.سي. وقال الناصر «أرامكو السعودية لا تجري مباحثات، كما قلت، مع الصينيين أو غيرهم».وذكر الناصر فيما يتعلق بعملية الطرح الأولي والأسواق المحتملة للإدراج، أن كل الأمور ما زالت قيد الدراسة، وأضاف «كل هذه المسائل قيد المراجعة بالتفصيل، لأخذ قرار في مرحلة معينة، ولن نندفع بسبب صحفي يقول من الضروري التحدث عن ذلك أم لا»، كانت رويترز قالت الأسبوع الماضي، إن الصين تعرض شراء ما يصل إلى خمسة بالمئة في أرامكو السعودية مباشرة، وذكرت فايننشال تايمز في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تدرس إرجاء خطط الطرح العام الأولي من أجل بيع خاص للأسهم إلى صناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية.وقال الناصر، إن «أرامكو» «ستفي بجميع متطلبات تلك السوق فيما يتعلق بتقييم الاحتياطيات»، وغيرها من قواعد البلد الذي ستختار الشركة الإدراج فيه.وأضاف أن السعودية تعمل بشكل يتوافق إلى حد كبير مع أقرب نظرائها مثل اكسون موبيل وبي.بي، وتابع «يمكنني القول، إن أرامكو تعمل دائما مثل الشركات العامة المساهمة، إذا نظرت إلى حوكمتنا، تجد أن لدينا أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة.كل ما تم في الشركة يتطابق مع أي شركة نفطية عالمية في الطريقة التي نعمل بها».