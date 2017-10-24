أبوظبي تنتظر «بطلي العرب» في مونديال الأندية

مصطفى الديب (أبوظبي)

كعادتها دائماً تصنع العاصمة أبوظبي المجد الرياضي، سواء باستضافة الأحداث الكبرى أو بتسطير تاريخ رياضي جديد، وتأتي نسخة هذا العام من كأس العالم للأندية، التي سوف تستضيفها الإمارات في العاصمة خلال الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر المقبل، لتصنع مجداً جديداً لعاصمة الرياضة في العالم على الصعيد العربي، حيث أصبحت مشاركة ثلاثة فرق عربية في البطولة قريبة للغاية في حال فوز الهلال السعودي باللقب القاري الآسيوي، فيما أصبح المقعد الأفريقي في البطولة محجوزاً باسم العرب بعد تأهل الأهلي المصري والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال القارة السمراء، بالإضافة إلى وجود الجزيرة ممثل الإمارات في البطولة.

المشاركة الثلاثية العربية سوف تكون تاريخية بكل المقاييس إن حدثت، حيث لم يحدث من قبل أن شاركت ثلاثة أندية عربية في هذا المحفل التاريخي الكبير.

ولن تتوقف المكاسب عند حد تسطير تاريخ جديد للكرة في بلادنا، ولكن هناك أكثر من مكسب آخر، حيث أصبح الحضور الجماهيري الكبير مضموناً بدرجة كبيرة، خاصة إذا تواجد كل من الأهلي المصري والهلال السعودي، فكلاهما زعيم على مستوى القارتين السمراء والصفراء، وكلاهما يتمتع بشعبية تاريخية في شتى أنحاء المنطقة.

ويمتلك الأهلي المصري قاعدة عريضة في الإمارات بشكل عام، سواء من خلال الجالية المصرية أو مشجعيه من الجنسيات العربية الأخرى، وينطبق الحال نفسه على الهلال السعودي الذي يعد حضور جماهيره من المملكة أمراً ميسراً للغاية، فضلاً عن جماهيره المتواجدة هنا.