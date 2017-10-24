مصرف الهلال يكثف جهود التوطين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الهلال عن تعيين مجموعة كبيرة من المواطنين الإماراتيين، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوطين القوية، والتوجه نحو تمكين المواهب المحلية، في ظل مناخ اقتصادي متزايد التنافس.

وقال محمد عبد الله الرميثي، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال: «نحن ملتزمون تشجيع المواهب الاستثنائية لمواطني الإمارات ولدينا إيمان راسخ بأنها العمود الفقري لتقدم الدولة ولتحقيق التنمية المستقبلية، إذ يوفر المصرف بيئةً جاذبةً للمهنيين المحليين في القطاع المصرفي، والذين يتوقون إلى تطوير مسارهم المهني والمساهمة في اقتصاد الدولة». ومن جانبه، قال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يسعدنا الترحيب مجموعة من المهنيين الإماراتيين من ذوي الكفاءة العالية في مصرف الهلال، كما نتطلع إلى القيمة المضافة التي سيجلبونها للمصرف، وينبع التزامنا بالتوطين لكونه إحدى ركائز رؤية الإمارات على المدى الطويل، ونحن نطمح إلى لعب دور نشط داخل المجتمع، من خلال توفير بيئة عمل صحية ومستدامة للمواهب المحلية».