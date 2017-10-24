«غرفة دبي» تنظم المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد للأعمال

دبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي في 14 نوفمبر الجاري بدبي المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الذي يشهد إطلاق الدورة العاشرة للجائزة وذلك بمشاركة نخبةٍ من أبرز الشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي.

وتماشياً مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ورؤية الإمارات 2021، وتحت عنوان «محفزات النمو في الشركات الحديثة ودور العامل البشري»، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على محركات النمو الرئيسية في السوق مع التركيز على أهمية الاستفادة من العامل البشري. ويقدم المؤتمر رؤى فعالة وآليات عملية ومعلومات قيمة حول مواضيع متنوعة أبرزها أهمية تعزيز مفهوم السعادة والطاقة الإيجابية في بيئة العمل وتأثيرها على إنتاجية ومستقبل الشركات، والتغيرات الجذرية في بيئة الأعمال وكيفية التأقلم معها، وكيفية بناء قدرات العمالة بهدف تحمل ضغوطات العمل، بالإضافة إلى تغيير سلوكيات المستهلكين وتوقعاتهم المستقبلية. وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي على أهمية تنظيم هذا المؤتمر، لافتاً إلى أنه منصة مثالية لتبادل المعلومات والاطلاع عن كثب على أبرز الممارسات والاتجاهات والتحديات الرئيسية العالمية التي تغير من الأداء المؤسسي. وأضاف أن التحول الكبير في هيكل الاقتصاد العالمي واستمرار التغيرات في احتياجات العملاء ومع تطور محددات نجاح الشركات القرن الحادي والعشرين، هناك أهمية متزايدة لمواكبة الشركات للاتجاهات التكنولوجية الجديدة، معتبراً أن هذا المؤتمر سيوفر للشركات في دولة الإمارات معلومات قيمة حول هذه التغييرات وكيفية اتخاذ نهج الابتكار لتطوير أدائهم المؤسسي.