7 مشاهد في الجولة الخامسة

معتصم عبدالله (دبي)

لم تقلل النسبة التهديفية الأقل في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بتسجيل 9 أهداف فقط، استمرار سباق الإثارة على صعيد الفرق المتنافسة على صدارة الدوري الذي استعادها العين، وشهدت الجولة تحقيق الوحدة الفوز الوحيد داخل القواعد بتغلبه على ضيفه حتا 3-1، في الوقت الذي عاندت فيه الأرض أصحابها في بقية المباريات الخمس بتعادل دبا والظفرة 1-1، وخسارة النصر أمام ضيفه عجمان 0-1، والإمارات أمام العين 0-2، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين الجزيرة والوصل، والشارقة أمام شباب الأهلي دبي، مشاهد عديدة تضمنتها الجولة الخامسة، وفيما يلي أبرز ما تضمنته الجولة من أرقام ومشاهد:

1/ الشارقة يطارد فوزه الأول

وضع فوز عجمان أمام مضيفه النصر بهدف الأوزبكي حيدروف، فريق الشارقة «وحيداً» من دون أي انتصار خلال الموسم الحالي، بعد خوضه 7 مباريات رسمية في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي، حيث اكتفى «الملك» متذيل ترتيب الدوري برصيد نقطتين فقط من التعادل في الجولة الأولى أمام النصر من دون أهداف، وفي الخامسة أمام شباب الأهلي دبي بالنتيجة ذاتها، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات أخرى أمام الظفرة 0-2، والوصل 1-2، وحتا 2- 3، علاوة على خسارته أمام الإمارات 0-2، والتعادل مع شباب الأهلي 3-3 في كأس الخليج العربي.

2/ الصدارة المتنقلة عند «الزعيم»