204 مليارات درهم تداولات العقارات في دبي خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

تجاوز إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 204 مليارات درهم من خلال 52,170 إجراءً، حسب تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس. وبلغت مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية 37633 تصرفًا بقيمة إجمالية تجاوزت 88 مليار درهم، فيما سجلت الرهون 11699 تصرفاً، لتصل قيمتها إلى أكثر من 102 مليار درهم. وهناك 2838 عملية أخرى ضمن التصرفات بلغت قيمتها قرابة 14 مليار درهم.

وقال مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «يكشف تقريرنا الجديد أرقامه تبعث المزيد من الرسائل التشجيعية لكل المهتمين بالشأن العقاري في الإمارة». وأضاف: «نتوقع أن يواصل السوق تسجيل وتيرة متزايدة من النمو المتواصل، وسنلاحظ تنوعاً في الإقبال على مختلف أغراض الاستخدامات العقارية، خاصة مع تعاظم الزخم في السوق مدفوعاً بعوامل عديدة، ومنها اقترابنا من لحظة انطلاق معرض (إكسبو دبي 2020‏‭«(‬.

تفوق الأراضي

وكشف التقرير الأحدث لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تصرفات الأراضي وحدها قد بلغت 143.40 مليار درهم، تحققت من خلال 11,169 عملية، في فئات المبايعات والرهون والتصرفات الأخرى. وكان نصيب المباني 12.72 مليار درهم، جاءت من 5,014 تصرفاً. أما الوحدات السكنية بجميع أنواعها، فقد نجحت في تسجيل ما يقرب من 36 ألف تصرف، وصلت قيمتها إلى 48.77 مليار درهم.