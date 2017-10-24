ميناء راشد يستعد لاستقبال 115 سفينة سياحية

دبي (الاتحاد)

ينطلق الموسم السياحي البحري 2017 - 2018 في دبي غداً، مع وصول السفينة «سيبورن إنكور» التابعة لـ «سيبورن كروزس»، إلى محطة السفن السياحية في ميناء راشد الذي يستعد لاستقبال 115 سفينة سياحية فاخرة تابعة لـ 22 خطاً ملاحياً من شركات السفن السياحية العالمية.

وتعتبر محطة دبي للرحلات البحرية، التي تديرها موانئ دبي العالمية في ميناء راشد، واحدة من أفضل خمس محطات فاخرة تستقبل سنوياً نحو 650 ألف زائر من رواد الرحلات البحرية، حسب بيان أمس. وتتعاون موانئ دبي العالمية مع شركائها الاستراتيجيين «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة السياحة والترويج التجاري، جمارك دبي، شرطة دبي وطيران الإمارات» لتكريس وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم مكانة دبي الرفيعة كوجهة رائدة في مجال السياحة البحرية في منطقة الخليج، من خلال توفير بنية تحتية عالمية ودعم لوجستي وفق أرقى المستويات.

وتشكل محطة حمدان بن محمد ومحطة آل مكتوم للسفن السياحية الركن الأساسي لدعم خطة دبي ومكانة ميناء راشد التابع لموانئ دبي العالمية، كأكبر وجهه للسفن السياحية في العالم والقادرة على التعامل مع 18 ألف مسافر في يوم واحد.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: «تفخر موانئ دبي العالمية بدعم رؤية دبي وتلبية إمكانياتها الضخمة لتكون مركزاً عالمياً رائداً للسياحة البحرية. ومع هدف حكومة دبي جذب 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، ومنها ما لا يقل عن مليون سائح في قطاع الرحلات البحرية، نؤكد مجدداً على التزامنا بالعمل على توفير أفضل المرافق السياحية في العالم لزوار دبي، وتحويل الرحلات البحرية إلى تجربة فاخرة تقدم للزوار ما تتوق إليه أذواقهم ومتطلباتهم».

ومن جهته قال محمد عبدالعزيز المناعي - المدير التنفيذي في ميناء راشد:«نعمل حالياً على تطوير مرافقنا في ميناء راشد لاستيعاب سفن إضافية من خلال زيادة عدد الأرصفة، وتطوير الأرصفة الحالية بطول 2 كيلو متر، تماشياً مع الطلب المتزايد من البواخر السياحية. كما نعمل على ربط المحطات الحالية بممرات مغلقة للمسافرين بتكنولوجيا حديثة متطورة لتحقيق الطاقة الاستيعابية القصوى مع مرونة وسهولة وصول المسافر إلى مبنى المسافرين».

وأضاف المناعي: «وفقاً للتصنيفات الدولية، يعد ميناء راشد حالياً الميناء الأول في الشرق الأوسط في مجال السياحة البحرية، حيث يلعب دوراً محورياً كمركز جذب للسياح الراغبين في استكشاف دول الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية لـرسو 7 سفن سياحية عملاقة في آن واحد. إضافة إلى تحويل مرافق ميناء راشد إلى مرسى لليخوت الفاخرة في دبي، استجابة لزيادة الطلب على مواقف اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مساحات التخزين وغيرها من الخدمات التابعة».