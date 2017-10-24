«دائرة السياحة»: 363 ألف سائح بحري متوقع لأبوظبي خلال الموسم الحالي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي خلال موسم الرحلات البحرية 2017/2018، الذي انطلق أمس، نمواً بنسبة 5% في عدد السياح البحريين ليصل إلى 363.3 ألف سائح مقارنة مع 346 ألف سائح في الموسم الماضي، بحسب توقعات دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي. وأعلنت الدائرة عن إطلاق موسم الرحلات السياحية البحرية 2017/ 2018، والذي تزامن مع وصول الباخرة السياحية الفاخرة «سي بورن إنكور» إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد البحري. ومع وجود جدول مؤكد لوصول أربعة بواخر سياحية عالمية لأول مرة إلى أبوظبي تتصدر أبوظبي مشهد السياحة البحرية على مستوى الخليج العربي، وتقدم وجهة سياحية عالمية شتوية مشمسة.

وسجلت أبوظبي معدلات نمو متصاعدة في أعداد الواصلين على متن رحلات بحرية إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد البحري، وذلك بفضل سلسلة المبادرات التي أسفرت عن تطوير قطاع السياحة البحرية في الإمارة، والذي يعد اليوم من الروافد الأساسية للدخل المحلي ومنتج سياحي أصبح اليوم قادراً على المساهمة بفاعلية في تنويع مصادر اقتصاد أبوظبي.

وشهدت الاحتفالية وصول الباخرة «سي بورن إنكور» من العاصمة العمانية مسقط إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد في الثامنة صباحاً، وعلى متنها 604 ركاب.

وقال سيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «أطلقنا موسم جديد من الرحلات السياحية البحرية في أبوظبي، مع وصول باخرة «سي بورن إنكور» ضمن رحلتها في مياه الخليج العربي، حيث نشير إلى شركائنا في كل من شركة أبوظبي للموانئ وشركة الاتحاد للطيران، وجميع الشركاء العاملين في قطاع السياحة، وخصوصاً السياحة البحرية الذين يسهمون معنا في تحقيق معدلات النمو التي نطمح لها عاماً بعد عام، فيما يخص أعداد السفن والركاب الواصلين إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد».