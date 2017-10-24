«مسابقات» اتحاد الكرة تجتمع اليوم لحسم تضارب البطولات الثلاث

معتصم عبدالله (دبي)

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعاً في الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، ويناقش الاجتماع التضارب في موعد مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة المقررة يومي 27 و 28 ديسمبر المقبل، مع موعد مباريات الجولة الخامسة في الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنظمها لجنة دوري المحترفين يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، ومع مباريات الجولة الثامنة في دوري الدرجة الأولى، والتي تنظمها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والمقررة يومي 29 و30 ديسمبر.

وكشف تقرير نشرته «الاتحاد» أمس عن التضارب في الموعد المعلن للمسابقة الأغلى مع كأس الخليج العربي، ودوري الأولى، حيث تفرض التواريخ الحالية تعديل الموعد المعلن لدور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، أو إقامتها في موعدها المحدد مسبقاً مقابل تعديل مباريات الجولة الأخيرة في الدور الأول لكأس الخليج العربي من قبل لجنة دوري المحترفين، ومباريات الأسبوع الثامن في دوري الأولى من قبل المسابقات، حيث تشارك أربعة من أندية «الهواة» ممثلة في الفجيرة والعروبة متصدر ووصيف المجموعة الأولى في التصفيات، واتحاد كلباء وبني ياس متصدر ووصيف المجموعة الثانية، في دور الستة عشر للبطولة الأغلى بجانب أندية دوري الخليج العربي الـ12.

وأكد سعيد الطنيجي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات وضعت - مسبقاً- كل الاحتمالات بشأن موعد مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، وأوضح: «وضعنا في الاعتبار احتمالية إقامة بطولة خليجي 23، خلال الفترة من 22 ديسمبر المقبل وحتى 5 يناير 2018، حيث إن إقامة البطولة تفرض على لجنة المحترفين تغيير موعد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة كأس الخليج العربي المحلية».

وأضاف: «في الوقت الراهن، وفي ظل عدم المشاركة أو إقامة البطولة الخليجية، سنتابع التنسيق الموجود مع لجنة المحترفين، وأتوقع إقامة مباريات دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة في ذات التواريخ المعلنة مسبقاً يومي 27 و 28 ديسمبر المقبل، على أن يطال التعديل مباريات الجولة الخامسة في الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي».

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن التعديلات المقترحة ستطال أيضاً مباريات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى والمقررة يومي الجمعة والسبت 29 و 30 ديسمبر، لتقام في وسط الأسبوع، حيث من المنتظر أن يحسم اجتماع اللجنة الليلة المواعيد النهائية قبل موافاة الأندية بمواعيد أدوار البطولة، حسب قواعد التعميم السنوي لمسابقات الفريق الأول باتحاد الكرة.