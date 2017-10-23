ترامب وردع كوريا الشمالية

مايكل سينغ*

ربما لا توجد في السياسة الخارجية الأميركية تحدياتٌ أكثر إلحاحاً واستعجالاً من تلك التي تطرحها حالياً كوريا الشمالية، فقد أجرت تجربتها النووية السادسة ويبدو أنها نجحت في تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، وفي هذه الأثناء تجتهد إدارة ترامب لتحديد سياستها تجاه بيونغ يانغ، حيث قلّل الرئيس دونالد ترامب في تصريح حديث له من شأن احتمالات المفاوضات، وشدّد على نحو غير مفهوم على أن «شيئاً واحداً فقط سينجح».

غير أنه في الواقع لا يوجد شيء واحد يمكن أن يحل مشكلة تهديد كوريا الشمالية النووي، وفي المقابل فإن أي سياسة عقلانية تجاه بيونج يانج يجب أن تبدأ بإنهاء البحث عن حلول سحرية وتبنّي سياسة توظّف كل أدوات القوة الأميركية بشكل منسق.

والحجج ضد اللجوء للخيار العسكري بشكل سابق للأوان واضحة بما يكفي، بل إن حتى الاكتفاء بتوجيه ضربة محدودة ضد كوريا الشمالية يمكن أن يؤدي إلى ما لا يعد من الإصابات على الجانب الآخر من الحدود في كوريا الجنوبية. كما يمكن أيضاً أن تمتد رقعتها إلى خارج شبه الجزيرة الكورية، مفجرةً نزاعاً إقليمياً وحتى أعمالاً عدائية بين الولايات المتحدة والصين، ثم إنه لو أن جائزة الرهان كانت كبيرة بما يكفي، فإن كل هذا كان سيستحق المجازفة، لو في استطاعة المرء أن يكون واثقاً من أن توجيه ضربة سيكون فعالاً ومجدياً في النهاية. والحال أن القادة العسكريين الأميركيين أكدوا أننا لا نملك معلومات استخباراتية كافية حول الأهداف داخل كوريا الشمالية نفسها، لضمان أن تحقق أية ضربة هدفها بسرعة.

غير أن ترامب محق في أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لا تحمل أملاً كبيراً أيضاً، ولعل السؤال الأول الذي يجب طرحه بشأن التفاوض مع كوريا الشمالية هو «لأي هدف؟». فهدف نزع البرنامج النووي -أي إقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالتخلي عن أسلحته النووية عبر اتباع أسلوب يزاوج بين الحوافز والضغط- غير واقعي، وذلك لأن التخلي عن الأسلحة النووية، كما يعتقد كيم، من شأنه تهديد أولويته الأولى: أمن النظام (أي أمنه الشخصي).

ثم إنه من الصعب أيضاً تخيل أي حافز يمكن أن يضاهي قيمة تلك الأسلحة، ناهيك عن حافز تكون واشنطن مستعدة لتقديمه، كما أنه من الصعب تصور أي مستوى من الضغط يمكن أن يحمل كيم على التخلي عن ترسانته النووية، ذلك أن كيم ومَن قبله كشفوا عن استعداد كبير جداً لتحمل العزلة وفرض ثمن باهظ على الشعب الكوري الشمالي من أجل نيل «الجائزة النووية».