تيلرسون يبحث والرياض تنامي الدور الإيراني بالمنطقة

الرياض (وكالات)

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أثناء اجتماع بالرياض أمس، الأحداث في المنطقة، خاصة تنامي الدور الإيراني، إضافة إلى التعاون بين الرياض وواشنطن في جميع المجالات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الملك سلمان استعرض مع الوزير تيلرسون العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين. وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت، في بيان صحفي، أن تيلرسون توجه إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس التنسيق بين حكومتي السعودية والعراق في الرياض، إضافة لمناقشة أزمة اليمن، والقضايا الإقليمية والثنائية.