مخطط إسرائيلي لبناء 4 مستوطنات بالضفة ومشروع قانون لإلغاء الانسحاب

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله، غزة)

أكدت القناة السابعة الإسرائيلية وجود مخطط استيطاني يتمثل بإعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005، ضمن خطة الانفصال التي شملت قطاع غزة، بينما ذكر موقع صحيفة «معاريف» العبرية، أن أعضاء «كنيست» من الائتلاف الحكومي قدموا، مشروع قانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع، لإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية. ورجحت القناة أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي اليوم على مقترح مشروع قانون لإعادة بناء المستوطنات، وأكدت مصادر إسرائيلية أن المشروع يحظى بدعم غالبية أعضاء اللجنة الوزارية إضافة لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتمرير القانون الذي يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات الأربع.

من جهتها، أفادت صحيفة «معاريف» أن عضوي الكنيست شولي معلم، من حزب «البيت اليهودي»، ودافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي لحزب «الليكود» قدما مشروع القانون لإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة بناءً على اتفاق مع رئيس مجلس مستوطنات بالضفة يوسي داجان.

ووفقاً للصحيفة فإن مشروع القانون سيتيح للمستوطنين العودة للمستوطنات التي تم إخلاؤهم منها عام 2005، وهي صانور، وكديم، وحاميش، وغيرها شمال الضفة، مؤكدة أن نتنياهو وزعماء التحالف الحاكم يدعمون مشروع القانون.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون متطرفون، أمس حي تل الرميدة بمدينة الخليل في إطار اعتداءات ينفذونها منذ ليلة السبت الأحد، بحق سكان البلدة القديمة، بحجة إصابة مستوطن بحجر في رأسه. وطالب المستوطنون المتطرفون بإغلاق مقر «شباب ضد الاستيطان» في المنطقة واتهموه بأنه المحرض الأكبر على عمليات مهاجمة المستوطنين المتطرفين، كما طالبوا باعتقال رئيسه عيسى عمرو. في الأثناء تواصلت عمليات اقتحام المستوطنين، باحاتِ المسجد الأقصى، أمس بحماية أمنية من الشرطة الاحتلال.

واعتقلت شرطة الاحتلال فجر أمس، 67 مواطناً فلسطينياً بينهم 40 قاصراً، وصادرت 4 مركبات، بدعوى ضبطهم داخل دفيئات زراعية تابعة لمستوطنة شيكف القريبة من بلدة بيت عوا داخل حدود أراضي 48. وقالت الشرطة إنه تم في وقت لاحق، إطلاق سراح القاصرين، بينما تمت إحالة 27 بالغاً للاعتقال. وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغاً حول وجود هؤلاء الأشخاص داخل دفيئات المستوطنة وتم ضبطهم وبحوزتهم نحو 24 طن عنب ونحو 7 أطنان بندورة وقد تم تحميلها في 4 سيارات تم ركنها بالجوار، لكن مصادر فلسطينية أكدت أن المعتقلين هم عمال يتوجهون للعمل في إسرائيل دون حصولهم على تصاريح، مشيرة إلى أنهم تسللوا عبر أنبوب مياه وتم اعتقالهم.

إلى ذلك قال المنسق الإسرائيلي الجديد لشؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، إنه «سيقلب كل حجر» في قطاع غزة، بحثاً عن المفقودين، وسيواصل عمله حتى إعادتهم لإسرائيل. ونقل موقع «واللا»، عن بلوم قوله في أول تصريح له عقب تعيينه من قبل رئيس الحكومة: «..أرى الدور الذي وضعني في مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وقد تلقيت مع التقدير طلب نتنياهو أن أتولى مهمة حيوية تتمثل في إعادة الأسرى والمفقودين إلى البلاد، يجب قلب كل حجر لتحقيق ذلك وأنا سأقوم بهذه المهمة حتى إنجازها».