تأييد عربي لترشح الإمارات لعضوية «المنظمة البحرية الدولية»

القاهرة (وام)

أيد وزراء النقل العرب ترشح دولة الإمارات للانضمام إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» «IMO» ضمن الفئة «ب»، باعتبارها الأولى عربياً وإقليمياً والثالثة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.

وشارك وفد الدولة برئاسة عبد الله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت أمس بمدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الكثيري أن تأييد الدول العربية للإمارات يرجع لتمييزها في مجال النقل البحري، واحتضانها 20 من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم.

وأشار الكثيري إلى أن الإمارات تدير وتشغل حالياً 77 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مدعومةً بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعتبر من أهم وأضخم الموانئ العالمية.

وأكد الكثيري أهمية أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، موضحاً أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والبري والجوي، فضلاً عن طلب الدولة بدعم ترشحها للمنظمة الدولية البحرية، والذي لقي تأييد ودعم كبير من قبل الدول العربية. وناقش الاجتماع دراسة إنشاء مركز بيئة عربي متخصص بالنقل المستدام وسبل تنظيم التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية ودراسة أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل ودراسة اقتراح إقامة تكتل بحري عربي.

كما ناقش الاجتماع مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979، وتقريراً حول بحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني، ومواضيع أخرى في مجالي النقل البري والجوي.