تأييد عربي لترشح الإمارات لعضوية «المنظمة البحرية الدولية»

القاهرة (وام)
أيد وزراء النقل العرب ترشح دولة الإمارات للانضمام إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» «IMO» ضمن الفئة «ب»، باعتبارها الأولى عربياً وإقليمياً والثالثة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.
وشارك وفد الدولة برئاسة عبد الله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت أمس بمدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
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وأشار الكثيري إلى أن الإمارات تدير وتشغل حالياً 77 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مدعومةً بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعتبر من أهم وأضخم الموانئ العالمية.
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كما ناقش الاجتماع مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979، وتقريراً حول بحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني، ومواضيع أخرى في مجالي النقل البري والجوي.