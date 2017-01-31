إيريس ميتينير أول فرنسية تتوج ملكة جمال الكون منذ 1953

مانيلا (أ ف ب)

أصبحت إيريس ميتينير (24 عاماً) أمس الاثنين في مانيلا، أول فرنسية تتوج ملكة لجمال الكون منذ عام 1953 في المسابقة التي هيمنت عليها المستجدات الدولية، متقدمة على ملكتي جمال هايتي وكولومبيا.

شاركت 86 شابة في المسابقة لخلافة الفلبينية ألونزو فورتسباخ التي توجت في ديسمبر 2015 بعد هفوة كبيرة لمقدم الحفل الذي أعلن خطأ فوز ملكة جمال كولومبيا باللقب أمام ملايين المشاهدين.

إلا أن الفرنسية إيريس ميتينير لم تعرف هذا الخوف خلال المسابقة التي أقيمت قبل ظهر أمس الاثنين بتوقيت الفلبين، لكي تتزامن مع ساعة الذروة في الولايات المتحدة.

ولدت الملكة الجديدة في ليل في شمال فرنسا وهي تتابع دراستها في طب الأسنان، وكانت انتخبت ملكة لجمال فرنسا عام 2016 وقبلها ملكة لجمال منطقة نور-با-دو-كاليه في 2015.