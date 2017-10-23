«الهلال» تعيد تأهيل المركز الصحي في شقرة بأبين

المكلا، شقرة (وام)

افتتح مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين أمس المركز الصحي بمدينة شقرة الساحلية الذي أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تأهيله وأنشأت غرفة عمليات مجهزة بأحدث الوسائل الطبية بعد أن تعرض للتخريب ونهب معداته خلال الحرب التي شنها الانقلابيون وما تلاها من سيطرة للجماعات الإرهابية على المحافظة.

حضر الافتتاح مهدي الحامد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، والدكتور علي منصور مدير مكتب الصحة والعميد منير أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد وفريق «الهلال الأحمر» الإماراتية.

وتجول الجميع على أقسام المركز الصحي واطلعوا على تجهيزاته الحديثة.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الذي حمل للمحافظة بشائر الخير من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية التي يستفيد منها اليمنيون، وأهمها الجانب الصحي.