صدور «آخر السطر نقطة» للفنان محمد الهاملي

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن نبطي للنشر مجموعة شعرية للفنان الإماراتي محمد الهاملي بعنوان «آخر السطر نقطة.» وهو الكتاب الأول للفنان الإماراتي الذي تميّز بتقديمه اللون التراثي الأصيل في مجمل إنتاجه الغنائي حتى الآن. وجاءت المجموعة الشعرية في نفس السياق حيث احتوت المجموعة على خمس وثلاثين قصيدة أغلبها وجدانية وبينها عدد من القصائد المغناة سابقاً والتي ستغنى لاحقاً، وقد أضيف إلى الكتاب رابط قناة الفنان محمد الهاملي على موقع (يوتيوب) تمهيداً لنشر القصائد.

وجاء الكتاب في 80 صفحة من القطع الوسط، يتصدر الغلاف الأمامي صورة الفنان بينما جاء المقطع التالي من قصيدة من قصائد المجموعة في الغلاف الخلفي:

نتعب من الأعواق لو هي دفينه

ذبلت مرابعنا وجفّت منابع