«ثقافة وسياحة أبوظبي» تنظم «لمسة من التراث»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الثانية من معرض «لمسة من التراث»، في منارة السعديات بالمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.

وأعلنت الدائرة، أمس، عن فتح باب التسجيل أمام جميع الفنانين التشكيليين في دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، للمشاركة في المعرض، الذي سيبدأ في استقبال الجمهور مجاناً، بدءاً من 29 نوفمبر المقبل حتى 7 يناير 2018.

وقالت سمية السويدي مدير البرامج المجتمعية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تجسد مكونات البيئة الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات عناصر أساسية في ثقافتنا وتراثنا المحلي، كما أنها مصدر إلهام للكثير من الأعمال الفنية التي تثري ساحة الفنون التعبيرية في الدولة. وبناء على ما حققته النسخة الأولى من نجاح، تجسد هذه الدورة خطوة رائدة وجادة تجاه دعم وتشجيع هؤلاء الفنانين، وتسليط الضوء على أعمالهم المستوحاة من البيئة الإماراتية المحلية، مما يعكس الازدهار الذي تشهده ساحة الفن التشكيلي في الإمارات».

وبالإضافة إلى ما سيقدمه المعرض من نماذج فنية تعكس ازدهار مجتمع الفنانين التشكيليين المعاصرين، فإنه يقدم لهم أيضاً فرصة لبناء العلاقات، والتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف إلى المزيد عن إنجازات ساحة الفنون التشكيلية في الدولة.