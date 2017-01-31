إبداع العقول الإماراتية في «القاهرة الدولي للكتاب»

القاهرة (الاتحاد)

يضم جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، المشارك حالياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إصدارات الوزارة، إلى جانب الأرشيف الوطني، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، ومركز جمعة الماجد، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وندوة الثقافة والعلوم، ودائرة الثقافة والإعلام – حكومة الشارقة، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وجميع المعروضات تعكس نماذج لإبداعات العقول الإماراتية في المجالات الثقافية والفكرية.

وأكدت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن مشاركة الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، التي تهدف إلى تعريف الجمهور المصري والعربي بالإبداع والمبدع الإماراتي، من خلال خطة متكاملة تركز على وصول المنتج الثقافي للدولة إلى العالم العربي، وإبراز الصورة المشرقة للثقافة الإماراتية وتراثها وفنونها وآدابها، مضيفة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد فرصة للتبادل الثقافي، والتعرف على التجارب الثقافية المختلفة، وآخر ما وصلت إليه صناعة الكتاب حول العالم، والمشاركة في الحوار الثقافي المستمر حول تطوير صناعة الكتب، وصولاً إلى رسالة الثقافة السامية برفع درجة الوعي لدى الإنسان حول نفسه ومجتمعه والعالم، ليكون فعالاً في عمليات التطور المستمر.

وأضافت أن جناح الوزارة يحظى دائماً باهتمام كبير من جانب المثقفين والإعلاميين والجمهور المصري، بما يؤكد الاهتمام الكبير من جانب هذه الفئات بالثقافة الإماراتية بشكل عام، والمبدع الإماراتي بشكل خاص.

وأشارت إلى أن جناح الوزارة يركز هذا العام على عرض مبادرات وبرامج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في المجالات الفكرية والإبداعية، ولاسيما المبادرات الخاصة بدعم ومساعدة قطاعات واسعة من المجتمع على الدخول إلى عالم الثقافة والإبداع والمعرفة المحلية والعالمية، من خلال مبادرتي المكتبة الذكية والمكتبة الرقمية اللتين تسهلان الوصول إلى المحتوى الثقافي الإلكتروني بأسلوب مبتكر.