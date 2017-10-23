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تجاوزت 2.64 تريليون درهم في سبتمبر

«المركزي»: أصول القطاع المصرفي ترتفع 93 مليار درهم
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أصول القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 93 مليار درهم خلال عام لتصل إلى 2.643 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 2.55 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2016، بنمو بلغت نسبته 3.7%، فيما زادت 24.2 مليار درهم خلال سبتمبر 2017 فقط، مقارنة مع قيمتها في أغسطس الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وضخت البنوك العاملة بالدولة 14 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة، وهي صافي الزيادة في رصيد محفظة الائتمان خلال عام لتصل إلى 1.58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 1.566 بنهاية سبتمبر 2016.

إلى ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بقيمة 87.1 مليار درهم لتصل إلى 1.596 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 بزيادة نسبتها 5.8% خلال عام، مقارنة مع رصيدها بنهاية سبتمبر 2016 البالغ 1.508 تريليون درهم.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض بنسبة 0.9% من 493.2 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2017 إلى 488.9 مليار درهم في نهايـة شهر سبتمبر 2017.

وارتفع عرض النقـد (ن2) و الذي يشمل ن1 مضافا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.9% من 1.2455 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2017 إلى 1.2572 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2017. ... المزيد
     
 

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