«مجلس الخدمات المالية»: الإمارات من أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في العالم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال زاهد رحمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال فعاليات اليوم الأول، للقمة العالمية للخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت فعالياتها أمس بأبوظبي، إن دولة الإمارات تعتبر من أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في العالم، مؤكدا أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية ينمو بنسب مرتفعة جدا وأن سوق الصيرفة الإسلامية في العالم، تضاعف 6 مرات منذ 2006 حتى الآن.

كما أوضح أن قطاع التكافل تضاعف 5 مرات في الأعوام العشرة الماضية.

وقال إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعمل من أجل التقريب بين النظم السائدة والمعايير المعمول بها في الخدمات المالية الإسلامية بين مختلف الدول والأسواق والبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.

وأكد المشاركون في القمة العالمية السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2017 التي يستضيفها مصرف الإمارات المركزي، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويتزامن معها معرض بمشاركة عدد من المصارف والشركات والجهات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، والبنوك، أن هناك ضرورة ملحة لتطوير سوق الصكوك وخدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخدمات التكافل، وزيادة شمول الخدمات المالية الإسلامية لتصل الكثير من المناطق والأسواق في العالم التي تسجل ارتفاعا في الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.