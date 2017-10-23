دبي (وام)

وقع سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» اتفاقاً أمس، يفتح الباب أمام تداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي في سوق العقود الآجلة التابع لـ«ناسداك دبي» التي ستتولى بموجب الاتفاق إصدار عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي بغرض تداولها في سوق «ناسداك دبي» للعقود الآجلة التي تم إطلاقها في سبتمبر من عام 2016، وتحقق تلك السوق نمواً متسارعاً، فيما يخص العقود المتداولة حالياً، وهي عقود آجلة أحادية على أسهم 13 شركة، منها 8 شركات مدرجة في سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن إطلاق عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي هو مبادرة نوعية مهمة تصب في خانة خدمة الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز وتقوية قطاع أسواق المال عبر استحداث أدوات مالية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين العالميين والإقليميين على حد سواء.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، إن العقود الآجلة تسهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التحوط علاوة على تحقيق المكاسب من جراء تحركات المؤشر صعوداً وهبوطاً.