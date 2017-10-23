«الأسهم المحلية» تتخلى عن المسار الصاعد بفعل عمليات «جني أرباح»

حاتم فاروق (أبوظبي)
تخلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية عن مسارها الصاعد مع بداية جلسات الأسبوع، بعدما تعرضت الأسهم القيادية والصغيرة المدرجة لعمليات جني أرباح مما شكل ضغطاً واضحاً على المؤشرات المحلية، فيما تراجع مستوى السيولة بالمقارنة بالسيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، وسط حالة من الحذر والترقب التي سادت أوساط المستثمرين بالأسواق.
وسجلت قيمة تداولات الأسهم المحلية بنهاية جلسة تداولات الأسبوع نحو 488.8 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتداول على أكثر من 342.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4640 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 29 سهماً، وظلت أسعار 15 سهماً عند الإغلاق السابق.
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وتعليقاً علي أداء الأسواق المالية المحلية، قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة «مينا كورب» للوساطة المالية، إن الأسواق المالية المحلية ما زالت تعاني ضغوط بيع وعمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية والصغيرة التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، منوهاً بأن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها لم ترق لمستوى طموحات المستثمرين مما جعل ضغوط البيع هي المسيطرة على التعاملات.
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وتصدر سهم «إشراق العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية في تعاملات جلسة أمس بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد الإعلان عن تحول الشركة للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً 27.5 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 22.3 مليون درهم، ليغلق السهم على ارتفاع عند مستوى 0.81 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.