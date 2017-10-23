«الأسهم المحلية» تتخلى عن المسار الصاعد بفعل عمليات «جني أرباح»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تخلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية عن مسارها الصاعد مع بداية جلسات الأسبوع، بعدما تعرضت الأسهم القيادية والصغيرة المدرجة لعمليات جني أرباح مما شكل ضغطاً واضحاً على المؤشرات المحلية، فيما تراجع مستوى السيولة بالمقارنة بالسيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، وسط حالة من الحذر والترقب التي سادت أوساط المستثمرين بالأسواق.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم المحلية بنهاية جلسة تداولات الأسبوع نحو 488.8 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتداول على أكثر من 342.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4640 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 29 سهماً، وظلت أسعار 15 سهماً عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع بلغت نسبته 0.16% ليغلق عند مستوى 4498 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 72.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون درهم، من خلال تنفيذ 693 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 24 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد تراجع خلال جلسة بداية الأسبوع بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 270.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 413.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3947 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 39 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 20 سهماً، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً علي أداء الأسواق المالية المحلية، قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة «مينا كورب» للوساطة المالية، إن الأسواق المالية المحلية ما زالت تعاني ضغوط بيع وعمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية والصغيرة التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، منوهاً بأن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها لم ترق لمستوى طموحات المستثمرين مما جعل ضغوط البيع هي المسيطرة على التعاملات.

وأضاف قاقيش أن حالة الترقب والحذر ما زالت تسيطر على تداولات الأسهم الصغيرة في وقت شهدت فيه سيولة الأسواق تراجعاً بالمقارنة مع مستويات السيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، خصوصاً سيولة الأسهم المتجهة للقطاع العقاري بقيادة سهم «إعمار»، على الرغم من إعلان شركة «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي عزمها طرح 30% من أسهم شركة إعمار للتطوير للاكتتاب.

وتصدر سهم «إشراق العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية في تعاملات جلسة أمس بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد الإعلان عن تحول الشركة للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً 27.5 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 22.3 مليون درهم، ليغلق السهم على ارتفاع عند مستوى 0.81 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.